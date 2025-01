Prezydent powołał nowego ministra nauki. Mówił o Nagrodzie Nobla

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Marcin Kulasek odebrał z rąk prezydenta akt powołania na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wcześniej Andrzej Duda odwołał z tej funkcji Dariusza Wieczorka, także z Lewicy.

– Dziękuję panu ministrowi za sprawowanie funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez ponad rok. Dziękuję za wszystkie działania, które były dobrze oceniane przez przedstawicieli polskiej nauki. Oczywiście były różne sytuacje, wszyscy o tym wiemy, ale też dziękuję za to, że w tych trudnych momentach pan minister umiał w sposób odpowiedzialny spojrzeć na rzeczywistość i ją ocenić. Dziękuję za tę postawę, ale przede wszystkim dziękuję za służbę publiczną i pracę – zwrócił się do Wieczorka prezydent.

"Życzę, żeby był pan świadkiem takiego wydarzenia"

Andrzej Duda pogratulował nowemu ministrowi. Mówił także o ważnym zadaniu, które przed nim stoi, oraz Nagrodzie Nobla. – Panie ministrze, to ważne zadanie, które pan na siebie przyjmuje. Dlatego że polska nauka rzeczywiście – i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od roku, tylko od wielu, wielu lat – wymaga poważnego wsparcia – oznajmił.

– Jedną z próśb jest to, żeby ktoś przybył kiedyś do Pałacu i prezydentowi RP, mam nadzieję jak najszybciej, przedstawił się jako zdobywca Nagrody Nobla. Chciałbym bardzo, żeby uzyskał je człowiek polskiej nauki, ale za takie badania, które będą prowadzone w naszym kraju. I tego życzę także panu ministrowi, żeby pan minister był świadkiem takiego wydarzenia – powiedział prezydent.

– Proszę o dialog ze mną oraz ze środowiskiem, bo uważam, że jest on ważny. Rzecz jasna nie we wszystkich sprawach będziemy się zgadzać, to też jest dla mnie oczywiste, (...) ale zawsze możemy rozmawiać i wierzę głęboko w to, że tak będzie – zaznaczył.

Głos zabrał również premier Donald Tusk. – Nie ma co współczuć odchodzącym ministrom. Każdy ma do wykonania jakąś robotę. To jest czasami niewdzięczna praca i ona tak czy inaczej, prędzej czy później kończy się odejściem. Tak samo nie ma czego zazdrościć tym ministrom, którzy przychodzą na urząd. Nie przychodzą ani dla chwały, ani dla wdzięczności, tylko dla wykonania bardzo konkretnego i poważnego zadania – stwierdził szef rządu.

Kim jest Marcin Kulasek?

Marcin Kulasek urodził się 4 kwietnia 1976 r. Jest absolwentem Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uzyskał także stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania funduszami unijnymi na UWM w Olsztynie oraz podyplomowe studia na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Studium Wojskowym na Akademii Morskiej w Gdyni.

Do czynnej polityki wszedł w 2007 r., w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełni funkcję sekretarza generalnego Nowej Lewicy. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła. W 2023 r. uzyskał reelekcję. Dotychczas był sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zajmował się m.in. Polską Grupą Zbrojeniową.

Dymisja Wieczorka

19 grudnia 2024 r. Dariusz Wieczorek poinformował, że złożył rezygnację z funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Presja opinii publicznej na dymisję polityka Lewicy narastała od dłuższego czasu w związku z serią publikacji medialnych na jego temat.

Wirtualna Polska poinformowała o fałszywym oświadczeniu majątkowym złożonym przez ministra. Wcześniej portal opisał m.in. skandaliczną sprawę ujawnienia danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także bulwersujący przypadek zmiany zasad zatrudniania w jednej z jednostek uczelni tak, aby funkcję kierowniczą mogła objąć żona Dariusza Wieczorka.

