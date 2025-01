Chwalmy szczerość

Już tłumaczę, co pani Kotula powiedziała. Sens jest następujący: „Kochani głupi wyborcy, nie będziemy teraz mówić o dziwactwach z płciami, nie będziemy was tym drażnić, bo to może zaszkodzić naszemu kandydatowi na prezydenta i my to wiemy, więc jak już wybierzecie, kochani głupi wyborcy, naszego kandydata – no bo jak pokazują praktyka i doświadczenie, mądrzy to wy nie jesteście – to wtedy ustawę, która wam się nie podoba, przegłosujemy i tyle będziecie mieć do gadania”. Stop. Szanuję szczerość nawet u lewaków.