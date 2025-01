Ostra wypowiedź Dudy: Putin powinien o to prosić

– Tak, wszyscy chcemy tego, aby jak najszybciej na Ukrainie i dla Ukrainy było rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych ani takiego rozwiązania pokojowego, które byłoby jakimś fałszywym kompromisem – stwierdził prezydent.

– To Władimir Putin powinien prosić o to, aby strony usiadły do stołu negocjacji pokojowych. To Rosja nie może wygrać tej wojny, ta wojna musi zakończyć się sprawiedliwym pokojem. Sprawiedliwy pokój to taki, który będzie prowadził do przywrócenia prawa międzynarodowego, który będzie gwarantował Ukrainie pokój i spokój na przyszłość, także nam – mówił dalej.

Duda: Putin ma prosić o negocjacje

Prezydent stwierdził, że nie powinny być podejmowane żadne pochopne decyzje. Jego zdaniem nie może być mowy o "jakimś proszeniu Władimira Putina", żeby usiadł do stołu negocjacji.

– Nie, to Władimir Putin musi prosić o to, by usiąść do stołu negocjacji. Trzeba doprowadzić Rosję do takiego stanu, mam nadzieję że prezydent Trump jako głowa największego mocarstwa na świecie, nie tylko militarnego, ale przede wszystkim największego na świecie mocarstwa gospodarczego, największej światowej gospodarki, a zarazem niezwykle doświadczony na rynku finansowym i generalnie biznesowym, przedsiębiorca, będzie umiał znaleźć takie metody, które rzeczywiście będą skutecznie oddziaływały przede wszystkim na gospodarkę rosyjską i tym samym zmuszą bez wystrzału Putina do tego, aby był skłonny do ustępstw – mówił dalej polski prezydent.

Trump: Kocham Rosjan i chcę im wyświadczyć przysługę

W środę przywódca USA opublikował wpis dot. wojna na Ukrainie. "Nie chcę skrzywdzić Rosji. Kocham Rosjan i zawsze miałem bardzo dobre stosunki z prezydentem Putinem. (...) Nigdy nie możemy zapomnieć, że Rosja pomogła nam wygrać drugą wojnę światową, tracąc w tym procesie prawie 60 000 000 istnień ludzkich. Powiedziawszy to wszystko, zamierzam wyświadczyć Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi wielką PRZYSŁUGĘ. Ugoda teraz i ZATRZYMAJMY tę absurdalną wojnę! BĘDZIE TYLKO GORZEJ" – alarmuje przywódca USA we wpisie na swojej platformie Truth Social

"Jeśli nie zawrzemy porozumienia, i to wkrótce, nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i różnym innym krajom. Skończmy z tą wojną, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem! Możemy zrobić to łatwo lub trudno – a łatwa droga jest zawsze lepsza. Czas 'ZAWRZEĆ UMOWĘ'. NIE POWINNIŚMY POZWALAĆ DLA DALSZĄ UTRATĘ LUDZKIEGO ŻYCIA" – podkreślił Trump.

