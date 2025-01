"Kto to zrobił?". Żukowska odpowiada Metsoli vs. Auschwitz

Prezydent Andrzej Duda w trakcie swojego wystąpienia na terenie byłego obozu Auschwitz I przypomniał o zbrodniczych planach nazistowskich Niemiec, którzy stworzyli sieć obozów zagłady w jednym celu.

– Obozy takie, jak Auschwitz zostały zbudowane po to, żeby realizować zagładę narodu żydowskiego. Taki był zbrodniczy plan Hitlera, plan nazistowskich Niemców, by dokonać ich zagłady. Upamiętniamy tych wszystkich, którzy zostali pomordowani w czasie Holokaustu, także ponad 3 miliony obywateli polskich, narodowości żydowskiej, którzy zostali w czasie II wojny światowej zabici – powiedział.

Metsola o zbrodniach w Auschwitz: Nigdy więcej

Do wydarzenia odniosła się w mediach społecznościowych przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

"Nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau – miejsce jednego z najciemniejszych rozdziałów w historii ludzkości" – napisała na portalu X.

Jak podkreśliła, w dniu 80. rocznicy wyzwolenia obozu, przedstawiciele państw i organów UE zbierają się na miejscu tragedii, by "oddać hołd tym, którzy zginęli, i tym, którzy przeżyli, ponownie zobowiązujemy się do walki z nienawiścią".

"Pamiętamy: każde imię, każda historia i każde życie zabrane w Holokauście" – zaznaczyła Metsola. "Nigdy Więcej" – dodała.

Żukowska: Tego nie dowiecie się od pani Metsoli

Do wpisu odniosła się, również na portalu X, szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Kto to zrobił? Kto to zbudował i kto to wyzwolił? Kiedy? Dlaczego? Dla kogo?" – zapytała parlamentarzystka.

"Tego nie dowiecie się od pani Metsoli" – dodała.

Obóz Auschwitz utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do III Rzeszy. Był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Życie straciło tu ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. armii I frontu ukraińskiego. Na terenie obozu przebywało wówczas ok. 7 tys. więźniów.

