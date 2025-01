Prof. Dudek zaprosił Nawrockiego do programu. "I doczekałem się odpowiedzi"

Spór między prof. Antonim Dudkiem a kandydatem na prezydenta popieranym przez PiS Karolem Nawrockim trwa od kilku tygodni. Historyk stwierdził nawet, że prezes IPN to "jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej".

Podczas wtorkowego spotkania wyborczego z Karolem Nawrockim w Ciechanowie proboszcz jednej z tamtejszych parafii ks. Jan Jóźwiak radził kandydatowi, aby wymierzył historykowi "prawy albo lewy prosty", za co później przeprosił w mediach społecznościowych.

"Nawrocki nie znajdzie dla mnie czasu"

Prof. Antoni Dudek zaprosił Karola Nawrockiego do programu, który prowadzi na kanale "Super Expressu". Kandydat na prezydenta odniósł się do tej kwestii podczas konferencji prasowej w Hrubieszowie. – Myślę, że z prof. Dudkiem o IPN i bieżących sprawach Instytutu rozmawialiśmy w miłej, przyjemnej, atmosferze. Jeśli znajdę w swoim kalendarzu – skoro padło to zaproszenie – czas, by rozmawiać, to nie mam obaw. Ale na pewno nie mam teraz czasu zajmować się prof. Dudkiem i jego przemyśleniami, które zresztą – umotywowałem to konkretnymi pismami – są dalekie od prawdy – powiedział.

"I doczekałem się odpowiedzi. Karol Nawrocki nie znajdzie dla mnie czasu, bo »spotyka się z ludźmi«. Może zatem inni uczestnicy igrzysk prezydenckich znajdą dla mnie czas i odwiedzą program »Dudek o polityce«. Aby ich niepotrzebnie nie stresować, nie będę już formułował publicznych zaproszeń. Ale jak ktoś interesujący z mojego punktu widzenia się zgodzi, to oczywiście nie omieszkam Was o tym poinformować" – wskazał prof. Antoni Dudek.

facebook

"Pana też zaproszę"

Historyk i politolog z UKSW zwrócił się również do byłego ministra edukacji i nauki. "Okazuje się, że zdaniem posła Przemysława Czarnka nie mam prawa wypowiadać się nt. kandydata jego partii w wyborach prezydenckich. A to, że śmiem zaprosić go do mojego programu, dowodzić ma wyjątkowego tupetu. To posunę się o krok dalej i Pana też zaproszę. Przyjdzie Pan i w swoim niepowtarzalnym stylu, wyjaśni widzom, co w Polsce wolno profesorowi mówić, a czego nie wolno. I gdzie to rzekomo zamierzam kandydować. Doskonale pamiętam też Pana osiągnięcia jako mojego resortowego ministra, zwłaszcza na polu ewaluacji nauki i dzieleniu na nią publicznych pieniędzy. Chętnie i o tym z Panem porozmawiam przed kamerą. Serdecznie zapraszam" – napisał na Facebooku prof. Dudek.

Naukowiec odpowiedział w ten sposób na słowa polityka PiS. Czarnek ocenił na antenie Radia Zet, że prof. Dudek "zachowuje się, jakby szykował się do wejścia do polityki".

facebookCzytaj też:

"Omotał Kaczyńskiego". Prof. Dudek o NawrockimCzytaj też:

Nawrocki i apartament w muzeum. Kaczyński: Sprawa 33 kategorii