Jaki: Mamy do czynienia z szeregiem przestępstw

W piątek od rana policja prowadziła działania zmierzające do zatrzymania Zbigniewa Ziobry, aby doprowadzić go siłowo przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości przed komisję wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Rano funkcjonariusze policji pojawili się przed domem polityka w Jeruzalu oraz przed jego mieszkaniem w Warszawie. Tymczasem były szef MS pojawił się w Telewizji Republika. – Przyjechałem do Warszawy, korzystając z państwa gościnności. Jeśli policja chce wykonywać swoje obowiązki, ja szanuję policjantów. Jeżeli jest taka decyzja, to proszę, żebyście państwo wpuścili panów policjantów. Poinformuję, że decyzja sądu jest nielegalna. Rozumiem, że panowie wykonują swoją pracę, nie blokujmy im tego – powiedział Zbigniew Ziobro, który przebywał w studiu telewizyjnym z prowadzącym Michałem Rachoniem.

Po tym, jak Ziobro udzielił wywiadu, opuścił studio TV Republika. Towarzyszył mu poseł PiS Marcin Warchoł. Na dole budynku, w którym znajduje się siedziba stacji, czekała policja oraz tłum dziennikarzy. Ostatecznie Zbigniew Ziobro udał się z policjantami do nieoznakowanego radiowozu. Polityk nie stawiał oporu.

Jaki: Poniosą surowe konsekwencje

"Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest nad decyzjami Sądu Rejonowego czy Okręgowego. To podstawy prawa. Do tego te Sądy są siłą przejęte. Legalnym kierownictwom przerwano kadencję bez zmiany ustawy. A sędziom, którzy wylosowali sprawę nielegalnie ją odebrano i losowali aż wypadanie ten co ma wypaść. Do tego PO-sędzia, która podlegała wyłączeniu celowo wydała decyzję tak, aby nie było czasu na złożenia zażalenia. Więc mamy tu do czynienia z szeregiem przestępstw, które zakończyło się nielegalnym pozbawieniem posła wolności" – skomentował na portalu X wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i europoseł Patryk Jaki. "Zapisać sobie tłita, ponieważ wszyscy którzy biorą w tym udział poniosą surowe konsekwencje" – dodał.

twitter

Przypomnijmy, że we wrześniu Trybunału Konstytucyjny uznał, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

Czytaj też:

"Najgorszy model politycznych represji". Mocny wpis MorawieckiegoCzytaj też:

Kompromitacja komisji ds. Pegasusa. Zamknięto posiedzenie, mimo zatrzymania Ziobry