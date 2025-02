Listy do redakcji

Mogiła

Jestem członkiem już nielicznej rodziny, która uniknęła rzezi wołyńskiej. Uratowały nas: wysoka umiejętność sztuki rzemiosła kowalskiego Ojca, wykazywana praktyczna więź z folklorem ukraińskim i w większości sąsiedztwo naszego domostwa na polskim chutorze należącym do polskiej wsi z Ukraińcami – sztundystami. W 1996 r. udało się wyrżniętej i częściowo spalonej w stodole dziadka ok. 50-osobowej Rodzinie sporządzić we wsi, obecnie już tylko ukraińskiej, dodam prawie wyludnionej, mogiłę z