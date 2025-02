Test "Do Rzeczy": Mitsubishi Colt z LPG

Testowany Colt w wersji dla kierowców, którzy chcą wyjątkowo tanio robić duże przebiegi, nawet zimą potrafi przejechać ponad 1,1 tys. km bez konieczności zjeżdżania na stację benzynową. Zasięg wyłącznie na gazie wynosi ok. 450 km, a na benzynie dodatkowo ok. 700–750 km. Zbiornik na gaz ma 32 l pojemności, a na benzynę 39 l. Jeśli kierowca potrafi jeździć ekologicznie, to koszt przejechania 100 km może wynieść zaledwie 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).