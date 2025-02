"Mordercy i gwałciciele na wolności". Efekt uchylonych wyroków

Deputowany do Parlamentu Europejskiego zaznaczył na portalu X, że to historia o tym, jak "politycy układu III RP dogadali się z swoimi sędziami, aby masowo uchylać wyroki najpoważniejszym przestępcom".

"Skala zjawiska poraża. Chodzi już o tysiące spraw. Mordercy, gwałciciele wychodzą na wolność, a 92 letnia staruszka, która straciła środki na życie przez oszustwo -nie odzyska nic bo PO-sędzia bawił się w politykę" – czytamy we wpisie europosła.

Jaki: Układ III RP dogadał się z sędziami

Patryk Jaki, do wpisu, dołączył materiał wideo poświęcony uchylaniu wyroków ws. groźnych przestępców. Polityk nazwał sprawę "tak bulwersującą, że aż trudno w to uwierzyć".

– To historia o tym, jak politycy układu III RP dogadali się ze swoimi sędziami, aby masowo uchylać wyroki najpoważniejszym przestępcom – mówi w nagraniu deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jaki podaje konkretne przykłady kontrowersyjnych postanowień dotyczących uchylenia wyroków w sprawach popełnienia oczywistych przestępstw tylko z powodu niewłaściwych – zdaniem orzekających – składów sędziowskich. Polityk podkreśla, że problemem okazywał się fakt, że dany sędzia został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę

W materiale zostały wskazane sygnatury konkretnych spraw.

Oszukano staruszkę. Kobieta nie odzyska pieniędzy

Jaki przytacza przykład odmowy wydania klauzuli wykonalności prawomocnego wyroku, ponieważ sąd był obsadzony przez tzw. neo-KRS.

"Moja klientka ma 92 lata u metodą 'na prokuratora' i 'na policjanta' została oszukana na ponad 200 tys. zł. Dowody są bezdyskusyjne. Jej jedyna szansa (z uwagi na wiek) to dochodzenie obecnie roszczeń przez komornika. Jak teraz wytłumaczyć komuś, kto został oszukany przez osoby podające się za funkcjonariuszy publicznych, że wyroki, jakie uzyskała dochodząc sprawiedliwości i odszkodowania, mogą zostać uchylone, bo sędziowie, którzy je wydawali nie byli sędziami? Przecież to jest porażające" – czytamy we wpisie jednego z adwokatów.

– PO- komunosędziowie we współpracy z ekipą Tuska i Bodnara zniszczyli życie 92-letniej kobiecie – podsumowuje Jaki.

– Wypuścili pedofila, który zaraz potem porwał dziewczynkę, uchylają wyroki mordercom, gwałcicielom. Handlarzy wypuszczają pod szkoły dzieci, zabójców po alkoholu puścili na ulicę, mafię, która pobiła człowieka na śmierć, uratowali – sprawa już się przedawniła i nigdy nie będą osądzeni. A wszystko dlatego, że chcą wymazać z historii rządy Andrzeja Dudy i Zjednoczonej Prawicy – mówi polityk PiS.

Jak podkreśla Patryk Jaki, wspomniane działania oznaczają udział w grupie przestępczej, atak na ustrój państwa, a także "moralny upadek".

