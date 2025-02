Biejat mówiła o gospodarce. "Współtworzyć program, który przedstawiła von der Leyen"

Na piątkowym briefingu prasowym przypominającym propozycję Lewicy w zakresie mieszkalnictwa, dziennikarze zapytali kandydatkę na prezydenta m.in. o to, jak zamierza wykorzystać 100 dni pozostałe do wyborów.

Polityk przekonywała, że program Lewicy jest najlepszy na trudne czasy. – Stawiamy w centrum człowieka, dbamy o bezpieczeństwo dnia codziennego, potrafimy połączyć Polskę otwartą, która stawia na wolność wyboru z Polską, która jest opiekuńcza. Która potrafi zająć się swoimi obywatelami wtedy, kiedy tego wsparcia potrzebują – mówiła, dodając do tego „umiejętność budowania sojuszy, zwłaszcza na arenie europejskiej”.

Biejat: Współtworzyć program von der Leyen

– Jakie tematy będą dla pani najważniejsze w tej kampanii? – brzmiało kolejne pytanie dziennikarki TVP Adriany Nitkiewicz.

– Temat bezpieczeństwa dnia codziennego, temat rozwoju i wzmacniania naszej gospodarki po to, żeby była odporna na wstrząsy. To oznacza i wspieranie pracowników w ich miejscach pracy i wspieranie naszego lokalnego przemysłu czy biznesu po to, żeby inwestować w naszą gospodarkę, w badania i rozwój – powiedziała wicemarszałek Senatu.

– To oznacza również na arenie międzynarodowej zacieśnianie sojuszu z Unią Europejską, współtworzenie programu, który przedstawiła Ursula von der Leyen budowania konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, bo w tym planie powinniśmy być liderem, a nie kimś, kto siedzi z tyłu i tylko idzie za tymi wielkimi. Polskę na to stać, Polska jest na to gotowa i prezydent powinien tutaj odegrać bardzo ważną rolę – wskazała Biejat.

"Kompas konkurencyjności dla UE". "Nowa" doktryna gospodarcza Brukseli

Ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen Kompas konkurencyjności (Competitiveness Compass) składa się z trzech filarów.

Część ekspertów wskazuje, że już pierwszy z nich jest wewnętrznie sprzeczny. Zakłada bowiem jednocześnie dekarbonizację i konkurencyjność. Drugi filar to zniwelowanie luki innowacyjnej między Unią a USA i Chinami. Trzeci to wzrost bezpieczeństwa i redukcja zewnętrznych zależności Unii Europejskiej. Mapa drogowa, busola dla UE, przewiduje m.in. uproszczenia regulacji.

Dokument ten zawiera strategiczne ramy działań Komisji przewidziane na trwającą kadencję i establishment stara się prezentować go jako swoistą nową doktrynę gospodarczą Unii.

Tymczasem wdrażanie założeń Kompasu ma się odbywać przy jednoczesnej realizacji ideologicznych koncepcji Zielonego Ładu. Kompas zakłada m.in. tworzenie planów dla przedsiębiorstw, mających zwiększyć ich innowacyjność czy przyjęcie aktu przyśpieszającego odejście od gospodarki opartej na węglu, co stanowi olbrzymie zagrożenie dla opartej na węglu Polski.

Stąd Anna Kubacka, prawnik zajmująca się prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej w Ordo Iuris swoją analizę Kompasu konkurencyjności UE zatytułowała "Unijny Kompas Konkurencyjności. Jak wiele trzeba zmienić, żeby wszystko zostało po staremu?".

