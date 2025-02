Wiceminister ujawnił dane internauty. "Powinieneś podać się do dymisji"

Wiceminister cyfryzacji i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka opublikował dane jednego z użytkowników platformy X.

Zdaniem polityka, internauta "dał sporo powodów do pozwu w trybie wyborczym". "Popisywał się ordynarnymi hejterskimi wpisami pod moim adresem po kilkakroć – tylko dlatego, że ośmielam się mieć inne zdanie niż on. A pod adresem Szymona Hołowni, bo myśli, że mu wolno. Dlatego hejterzy nie powinni być anonimowi" – stwierdził Gramatyka. "W Polsce 2050 mamy na to nawet projekt ustawy" – dodał.

Filiks chce dymisji wiceministra

Zachowanie wiceministra cyfryzacji mocno krytykowali internauci. Michał Gramatyka postanowił usunąć wpis. "Siadam do pisania stosownych dokumentów. Zero tolerancji dla anonimowego hejtu w sieci. Jak muszą to niech hejtują pod swoim nazwiskiem" – napisał polityk w kolejnym wpisie.

W sobotę poseł Polski 2050 odniósł się do bulwersującej sytuacji. "Zero tolerancji dla hejtu w sieci. Zero tolerancji dla anonimowych siewców mowy nienawiści. Mam nadzieję na szybkie rozwiązania prawne w tej sprawie" – stwierdził. Dosadny komentarz w tej sprawie zamieściła Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej. "Udostępniłeś publicznie dane osobowe i adres domowy człowieka, który Cię krytykuje jako polityka. Ten człowiek ma rodzinę i już pierwsze konsekwencje ponosi. Za samo to powinieneś się podać do dymisji. Pomijam fakt, że to była zachęta do hejtu na niego" – zwróciła uwagę oburzona parlamentarzystka.

Kłótnia polityków na platformie X

"Nawet w tym wpisie posługujesz się kłamstwem. I to Ty, osoba którą anonimowy hejt bezkarnych przestępców dotyka w tak szerokim zakresie. Aż mi smutno, gdy to czytam" – odpowiedział Gramatyka.

"Przestań epatować tymi emocjami. Widziałam co udostępniłeś zanim skasowałeś. O hejcie nie masz zielonego pojęcia. Mam dane wielu osób, które groziły mi śmiercią, nigdy nie podałam ich adresów, bo to zachęta do wymierzania sprawiedliwości – również dla ich rodzin i dzieci. Myśl" – napisała Filiks.

"No to chyba nie widziałaś – dlatego właśnie mówię o mijaniu się z prawdą. Od ścigania przestępców jest Polska Policja – to jej należy zgłaszać groźby karalne" – kontynuował poseł Polski 2050. "Brnij dalej... W przeciwieństwie do Ciebie właśnie policji zostawiam takie zadania. Od czego Ty jesteś ministrem teraz?" – zakończyła medialną przepychankę polityk KO.

