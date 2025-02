"Tak jak w Rumunii?". Wielomski zwraca uwagę na dolary z USAID w Polsce

Prof. Adam Wielomski opublikował w serwisie X ankietę, w której nawiązał m.in. do narracji części mediów i polityków o wspieraniu kampanii jednego z rumuńskich kandydatów na prezydenta przez Kreml, na co – przynajmniej do tej pory – nie ma dowodów. Narracja ta pojawiła się wobec niespodziewanego wyniku pierwszej tury wyborów.

Ankieta Wielomskiego

"Czy jeśli okaże się, że z amerykańskiego funduszu USAID była finansowana lewicowo-liberalna opozycja w Polsce to jest to przesłanka dla unieważnienia ostatnich wyborów i ich powtórzenia? Tak jak w Rumunii w wyborach prezydenckich?" – czytamy w poście politologa, do którego załączona została ankieta z odpowiedziami "tak" i "nie".

twitter

Wariant rumuński Rumunii Wielomski omawiał w grudniu na naszym kanale na YouTube. Przypomnijmy, że mimo braku fałszerstw tamtejszy Sąd Konstytucyjny ostatecznie zarządził powtórzenie wyborów prezydenckich w Rumuni po tym, jak do drugiej tury nie dostał się kandydat establishmentu z partii socjaldemokratycznej, a znaleźli się w niej prawicowy kandydat o poglądach antyglobalistycznych, Calin Georgescu i Elenie Lasconi z ugrupowania centroprawicowego.

Pieniądze z USAID na media o określonym profilu

Jeśli zaś chodzi o USAID (Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego) to jej dalsze losy są obecnie jednym z wiodącym tematów w światowej polityce po tym, jak bliski współpracownik prezydenta Trumpa, przedsiębiorca Elon Musk poinformował, że trwają prace nad zamknięciem amerykańskiej agencji pomocy zagranicznej USAID. Środki należące do agencji zostały zamrożone, a jej pracownicy – wysłani na urlopy.

USAID jest największym darczyńcą na świecie. Przykładowo w 2023 r. agencja przeznaczyła 72 mld dolarów na pomoc międzynarodową, obejmującą rozmaite kwestie, w tym dostęp kobiet do podstawowej ochrony zdrowia w strefach konfliktów, dostęp do czystej wody, zapobieganie i leczenie HIV/AIDS, czy działania antykorupcyjne.

Odbiorcą dolarów były także tzw. progresywne media oraz dziennikarze na całym świecie. Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) ujawniła, że w 2023 r. USAID udzieliło wsparcia finansowego 6200 dziennikarzom, 707 mediom niepaństwowym i 279 organizacjom pozarządowym zajmującym się mediami w ponad 30 krajach.

Z amerykańskiego wsparcia korzystały także polskie redakcje. Jak informuje portal press.pl, neneficjentem był "Tygodnik Powszechny", który musiał wstrzymać realizację projektu rozwoju swojego systemu CMS.

"Decyzja Donalda Trumpa wstrzymała też realizację programów Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, które wydaje «Krytykę Polityczną». Jeden z realizowanych projektów został zawieszony, drugi, który jeszcze się nie rozpoczął, będzie opóźniony lub wstrzymany" – czytamy na portalu.

Problemy ma także "Kultura Liberalna". Redaktor Karolina Wigura, współzałożyciela "KL" zaapelowała do sympatyków i czytelników o wsparcie finansowe.

Kogo jeszcze finansowała agencja? Więcej na YouTube Do Rzeczy

Sporo informacji na temat funkcjonowania USAID na naszym kanale na YouTube m.in. w poniższych rozmowach: