Schab: Śledztwo miało na celu weryfikację prawidłowości działania organów państwa

Zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski, prowadzący na wniosek prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego śledztwo w sprawie "zamachu stanu", został zawieszony. Decyzja jest w mocy przez sześć miesięcy bez obowiązku pozostawania do dyspozycji przełożonego.

Komentując zawieszenie Ostrowskiego także zawieszony przez Prokuratora Gen. Adam Bodnara Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab wyraził ocenę, że osoby odpowiedzialne na łamanie prawa boją się konsekwencji.

Schab, który został przesłuchany w charakterze świadka przez Ostrowskiego w toku postępowania dotyczącego podejrzenia "zamachu stanu", zaznaczył, że śledztwo miało na celu "weryfikację prawidłowości działania organów państwa".

Ostrowski zawieszony. Schab: Torpedowanie śledztwa

– Czynności, które mają na celu storpedowanie śledztwa są oczywistym, jawnym dowodem lęku przed prawdą. Niech prokurator Michał Ostrowski przyjmie ode mnie wyrazy solidarności. Wyrazy solidarności i życzenia odwagi. Bo odwagi mu nie brakuje – powiedział.

Prawnik wyraził stanowisko, że niestety nie ulega wątpliwości, że organy prokuratury nie działają w zgodzie z zasadą legalizmu.

Odnosząc się do zawiadomienia prezesa TK o śledztwo w sprawie "zamachu stanu" Schab podkreślił, że nie może mówić o przebiegu czynności przesłuchania go przez Michała Ostrowskiego, ale może przypomnieć, że m.in. jako Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych zawiadamiał prokuraturę w związku z siłowym wejściem do Krajowej Rady Sądownictwa w lipcu 2024 roku.

– Zawiadomienie dotyczyło bezprawia, polegającego na włamaniu się z wykorzystaniem policji, brutalnym włamaniu się i zniszczeniu mienia w celu przejęcia akt spraw, które prowadzone były przez Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców. Akt spraw dotyczących sędziów, najoględniej mówiąc, gorliwie sprzyjających władzy – powiedział.

Piotr Schab przekazał, że odnośnie do "zamachu na KRS" prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Dodał, że jest to orzeczenie nieprawomocne i sprawa jeszcze się nie kończy, ponieważ zostało złożone zażalenie.

