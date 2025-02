Koalicjanci nie rozmawiają ze sobą? "Jest inna formuła"

Liderzy koalicji rządzącej: Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia od miesięcy nie spotykają się we czterech, a sytuacja w koalicji jest najgorsza od zaprzysiężenia rządu w grudniu 2023 roku – donoszą media. "Słysząc rozmaite plotki o kondycji obozu władzy, postanowiłem porozmawiać z nimi dłużej na ten temat. I teraz mogę powiedzieć tak: gdyby wyborcy koalicji to usłyszeli, włosy stanęłyby im dęba. Nade wszystko zaskakujące jest to, jak szybko i łatwo liderzy Platformy, Lewicy, PSL i Polski 2050 roztrwonili wzajemne zaufanie" – pisał na łamach "Newsweeka" Andrzej Stankiewicz.

Co na to szef PSL? – Ja nie mam problemu ze spotkaniami. Ja się spotykam. Z premierem się widujemy na posiedzeniach Rady Ministrów, widzieliśmy się w piątek w Gdańsku na spotkaniach z komisarzami UE, widuję się oczywiście z Szymonem Hołownią. Jest inna formuła przyjęta – zapewnił w Radiu Zet wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Premier też miał okazję spotykać się z liderem Lewicy. Dokonały się zmiany w składzie Rady Ministrów nie tak dawno [nowe kierownictwo resortu nauki], więc to też było po uzgodnieniach. Rola premiera koordynacji działań jest największa. Do tych spotkań dochodzi. Nie mam problemu ze spotykaniem się z liderami koalicji – zapewnił lider PSL.

Hołownia "wybija się na niepodległość"

Według mediów najmniej chętny o rozmów z partnerami z koalicji ma być Szymon Hołownia, który jeśli chce załatwić jakąś sprawę, idzie wprost do Tuska. Jednocześnie szef Polski 2050 miał wpaść na pomysł, aby premier co kwartał zdawał w Sejmie raport z prac rządu, a Hołownia jako marszałek izby miałby ten raport odbierać. Oliwy do ognia koalicyjnych sporów dolewa walka o fotel marszałka. Szymon Hołownia nie jest chętny, aby zgodnie z umową koalicyjną, oddać jesienią to stanowisko Włodzimierzowi Czarzastemu.

