Dr Szewko: Wojujący syjoniści są zachęcani postawą Trumpa

DoRzeczy.pl: Donald Trump powinien negocjować z Polską przekazanie Muzeum Auschwitz Izraelowi – uważa David Mamet, amerykański reżyser żydowskiego pochodzenia. Jak pan ocenia ten pomysł?

Dr Wojciech Szewko: Zazwyczaj można tego typu publikacje potraktować w formie żartu, jednak w erze Donalda Trumpa takie żarty mogą stać się rzeczywistością. Wojujący syjoniści na całym świecie są zachęceni przez postawę Trumpa, dla którego prawo międzynarodowe i reguły rządzące światem – po prostu nie istnieją. Jeżeli mógł zaproponować wypędzenie lub wyeliminowanie 2 mln ludzi w Strefie Gazy, czy domagać się terytorium Grenlandii, to dlaczego nie miałby domagać się kawałka Polski?

Przecież to jest niemożliwe to zrealizowania.

W Strefie Gazy również tak myśleli.

I mogą plan Trumpa wprowadzić w życie?

W mojej ocenie mogą. Mają tam armię, która czeka, a najprawdopodobniej po weekendzie będzie koniec zawieszenia broni. Minister finansów Izraela zaproponował, żeby całą ludność Strefy Gazy skupić w jedno miejsce, a potem się nią zająć. I to jest napisane w mediach. Gdyby to powiedział jakiś wariacki ekstremista znajdujący się na marginesie polityki to pół biedy. Nie takie rzeczy ludzie wypisują. A tutaj mamy władze państwa, które nie tylko takie rzeczy mówią, ale również robią. Zatem wystarczy, że pomysł pana reżysera ws. Auschwitz podchwyci jakiś polityk.

Czy polska dyplomacja powinna na to odpowiedzieć?

Nie. Powinni to pominąć. To nie jest oficjalna wypowiedź polityczna. Gdyby to powiedział jakiś polityk izraelski lub amerykański, to odpowiedź powinna być znacząca. Jednak polemizowanie z pomysłami jednego, zwykłego człowieka nie ma sensu. Owszem to jest ważne pismo, ale jednak jest to tylko publicystyka.

