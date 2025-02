Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte odniósł się do głośnej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, wskazując, że istotne jest, aby Ukraina była obecna przy stole negocjacyjnym.

– Jest kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy. Ważne jest, by porozumienie, gdy zostanie osiągnięte, było trwałe, by Putin wiedział, że to koniec, że nigdy nie może zająć choćby fragmentu Ukrainy. O tym pamięta też prezydent Trump – mówił.

Zacharowa: Zachód zainicjował zamach stanu

Do jego słów odniosła się rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa, która stwierdziła, że to Zachód ponosi odpowiedzialność za początek wojny na Ukrainie.

"Zachód zdradził Ukrainę, gdy uniemożliwił jej demokratyczną transformację, wzmocnienie jej niepodległości, gdy ingerował w jej sprawy wewnętrzne, nastawiał Ukraińców przeciwko Rosjanom, Słowian przeciwko Słowianom, a następnie zainicjował niekonstytucyjny zamach stanu i skłamał, że wypełniają porozumienia mińskie, a następnie sprowokował masakrę w regionie" – stwierdziła Zacharowa.

"Udawali, że sumiennie pracują na kierunku ukraińskim, ale w rzeczywistości brali udział w szkodliwej pantomimie. Problemem nie jest tylko to, że kłamali, wszyscy już się do tego przyzwyczaili. Problemem jest to, że zdradzili interesy Europy, a ta zdrada jest jednym z powodów tragedii" – dodała.

Jej zdaniem decyzję ostatecznie i tak w imieniu Zachodu podejmie Waszyngton. "To wszystko to nie tylko ich osobista zdrada, ale odzwierciedlenie całej utraty niezależności w prowadzeniu suwerennej polityki zagranicznej. Unia Europejska jako stowarzyszenie integracyjne i niemal wszystkie jej państwa członkowskie stały się dodatkiem do NATO, posłusznie wykonując i realizując instrukcje z Waszyngtonu" – stwierdziła.

