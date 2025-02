"Odpalenie Zełenskiego". Ziemkiewicz komentuje słowa Trumpa o Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory. Jego zdaniem prezydent Wołodymyr Zełenski ma 4 proc. poparcia i "kraj rozwalony na kawałki".

– Jeśli Ukraińcy chcą usiąść do stołu negocjacyjnego, powinni powiedzieć: "Od dawna nie było wyborów" – stwierdził amerykański przywódca. – To nie jest kwestia Rosji. To coś, co pochodzi ode mnie i wielu innych krajów – przekonywał.

Trump sugeruje Ukrainie nowe wybory. "Odpalenie Zełenskiego, czyli mafijnej oligarchii"

Zdaniem Rafała Ziemkiewicza Trump włączył do negocjacji temat "wybory na Ukrainie, czyli odpalenie Zelenskiego (...) mafijnej oligarchii, która rządzi Ukrainą (prawdopodobnie tak czy owak władzę przejmie wtedy generalicja, z którą USA maja dużo lepsze kontakty)".

"To między innymi jeden z wabików dla Putina, który może liczyć, że w wyborach wkręci w Kijowie jakąś swoją agenturę, pewnie nie tak skutecznie jak w Gruzji, ale zawsze będzie miał więcej wpływów niż teraz. Ale przede wszystkim to odsunięcie od przyszłych zysków z Ukrainy Niemiec, które kupiły sobie oligarchów i samego Zelenskego obietnicą przyszłych obrywów od niemieckich inwestycji, co zresztą przejawiło się w sposób dla nas bardzo przykry" – pisze Ziemkiewicz na portalu X.

Jego zdaniem "cały ten euroskowyt, który tak głośno rezonuje w naszych mediach, wynika z zawalenia się unijnego planu – planu «nearshoringu», przekształcenia powojennej Ukrainy w zastępcze Chiny, gdzie można będzie wszystko sprzedać i wszystko tanio wyprodukować, bez duszących euronorm i na taniej energii, i bez obawy, że Ukraińcy ukradną technologię i wydymają UE tak jak to zrobili Chińczycy".

Ziemkiewicz: USA pokazują Niemcom i Francji politykę realną

"Niemcy i Francuzi wyobrażali to sobie tak: Ukraina za Amerykańskie pieniądze i amerykańską bronią będzie "ścierać" siły Rosji tak długo, ile będzie trzeba – bo Ukraina nie może przestać się bronić, a Ameryka nie może jej "zdradzić", bo jakby to wyglądało. A Europa spokojnie wyczeka, aż Putin zmięknie, no bo w końcu musi i wtedy to jej przywódcy, jako przyjaźniejsi mu niż Amerykanie, wynegocjują pokój" – tłumaczy Ziemkiewicz.

Według niego europejscy przywódcy "mogli sobie tak roić przy omszałym Bidenie, i, jak powszechnie zakładano, idiotce Harris". "Trump natomiast właśnie pokazuje Niemcom i Francuzom politykę realną i to, gdzie jest w niej miejsce dla gołodupców. Trzeba doprawdy nic kompletnie z polityki nie jarzyć, żeby mieć o to do niego pretensje" – uważa publicysta "Do Rzeczy".

