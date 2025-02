Mentzen o lewicowych politykach i ideologach: Jak można tak redukować kobiety?

Podczas przemówienia na konwencji prezydenckiej Sławomir Mentzen przypomniał szereg postulatów swoich i Konfederacji. Poseł zwrócił uwagę na jeden z zarzutów często stawianych ugrupowaniu. Chodzi o rzekomy brak propozycji dla skierowanych do kobiet.

Mentzen: Lewica redukuje problematykę kobiet do aborcji

– Ciężko o większą bzdurę. Ci wszyscy lewicowi politycy i ideolodzy próbują na siłę sprowadzić kobiety do roli osób, które od rana, jak tylko się obudzą, nie myślą o niczym innym, tylko o tym, że koniecznie muszą zrobić aborcję – zwrócił uwagę. – Ciągle prawa kobiet – aborcja, prawa kobiet – aborcja. Jak można tak redukować kobiety? – zapytał parlamentarzysta Konfederacji.

– Przecież kobiety mają te same problemy, co mężczyźni, żyją tak samo, jak mężczyźni. Robią zakupy i widzą, jak rosną ceny. Płacą rachunki za energię elektryczną i widzą, jak rosną. Próbują robić kariery, zakładają firmy i widzą, jak skomplikowane są podatki, jak biurokracja ogranicza nasz rozwój. Kobiety chcą robić kariery, rozwijać się, mieć rodziny, mieć dzieci. Chcą robić mnóstwo więcej rzeczy, niż tylko dokonywać aborcji – kontynuował, dodając, że lewica próbuje zredukować problematykę kobiecą do aborcji.

Lewicowa polityka poniża i obraża kobiety

– To jest poniżające dla kobiet – podkreślił. – Tak samo poniżające dla kobiet jest wprowadzanie jakichś parytetów czy to w spółkach, czy w związkach sportowych. Jak można tak traktować kobiety? Jeżeli wprowadzi się do jakiegoś zarządu parytet i w trafi tam kobieta, która by tam z innego powodu nie trafiła, to co wszyscy będą o niej myśleć? – powiedział Mentzen. Jak tłumaczył, że jeśli występuje sytuacja, w której kobieta awansuje tylko dlatego, że jest kobietą, a nie dlatego, że ma kompetencje i doświadczenie, jest zaangażowana i pracowita, jest poniżające. – To lewicowa polityka parytetów obraża kobiety, jest obraźliwa dla kobiet.

Mentzen zwrócił uwagę, że rezultat praktycznej polityki lewicy – sprowadzania do Europy na masową skalę imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, jest taki, że kobiety w Europie Zachodniej są masowo gwałcone. – Mają usta pełne frazesów, a doprowadzają do tego, że kobiety cierpią – powiedział Mentzen.

