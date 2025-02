Śledztwo ws. "zamachu stanu". Ostry list Święczkowskiego do Bodnara

We wtorek prokurator Dariusz Korneluk przekazał zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie celem rozpoznania tego zawiadomienia. W środę prezes TK skierował do Adama Bodnara pismo, w którym domaga się, aby "wszystkie czynności procesowe w śledztwie dotyczącym zamachu stanu podejmowane były wyłącznie przez legalnie powołanych Zastępców Prokuratora Generalnego".

Bogdan Święczkowski podkreślił, że zgodnie z przepisami prawa zarówno Adam Bodnar, jak i Dariusz Korneluk należą w prowadzonym śledztwie do kręgu osób podejrzewanych, co wyklucza możliwość podejmowania przez nich "jakichkolwiek czynności procesowych w tymże postępowaniu".

"Zmiany personalne dokonane w Prokuraturze Krajowej po 13 grudnia 2023 r., polegające w szczególności na pozbawieniu faktycznej możliwości sprawowania funkcji Prokuratora Krajowego przez prawidłowo powołanego na to stanowisko Dariusza Barskiego i towarzyszące temu powołanie na jego miejsce Dariusza Korneluka zostały dokonane niezgodnie z prawem" – wskazuje prezes TK.

Święczkowski podkreślił, że legalnym Prokuratorem Krajowym jest nadal Dariusz Barski. Dodał, że ze względu na wagę śledztwa oraz krąg podejrzanych, czynności powinny być "prowadzone w prokuratorskim pionie do spraw przestępczości zorganizowanej po podjęciu decyzji co do miejsca jego prowadzenia, przez legalnego Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beatę Marczak".

Zawiadomienie ws. "zamachu stanu"

Przypomnijmy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował 5 lutego, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołownię i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Śledztwo w tej sprawie wszczął prokurator Michał Ostrowski. – To nie jest zamach stanu polegający na wyprowadzeniu wojska na ulice, jest to pełzający, ustrojowy zamach stanu – podkreślił Święczkowski.

Minister Bodnar zawiesił Ostrowskiego i powołał rzecznika dyscyplinarnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie działań śledczego.

