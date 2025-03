"Godne potępienia". Le Pen krytykuje Trumpa

Deklaracja francuskiej polityk, która padła w wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" jest zaskakująca. Le Pen była bowiem w przeszłości krytykowana za poparcie rosyjskiej polityki po aneksji Krymu. Szefowa Zjednoczenia Narodowego odwiedziła nawet w 2017 roku Kreml, by spotkać się z Władimirem Putinem, którego określiła mianem "patrioty". Jej ugrupowanie natomiast otrzymało pożyczki od rosyjskich banków.

Le Pen: Decyzja Trumpa wobec Ukrainy jest brutalna

Marine Le Pen stwierdziła, że "brutalność" decyzji Donalda Trumpa wobec Ukrainy "jest godna potępienia". – To jest bardzo okrutne dla żołnierzy ukraińskich, którzy z patriotyzmem bronią swego kraju – zaznaczyła polityk.

Le Pen zastrzegła, że "nikt nie może zmusić Stanów Zjednoczonych do utrzymywania wsparcia, jeśli one tego już nie chcą". Zaznaczyła jednak, iż można krytykować fakt niepozostawienia Ukrainie "rozsądnego czasu, by dokonała zwrotu".

Dziennik "Le Figaro", dla którego wywiadu udzieliła przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego, przypomina, że francuska polityk sprzeciwia się wysłaniu wojsk francuskich na Ukrainę, a ideę obronności europejskiej uważa za "chimeryczną".

Wcześniej z kolei Le Pen sprzeciwiła się zapowiedziom prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczącym podzielenia się "parasolem nuklearnym" Francji.

Uzależnienie Europy od USA? Szefowa Zjednoczenia Narodowego mówi wprost

Marine Le Pen zwróciła również uwagę na kwestię "uzależnienie Europy od USA".

– Wstrzymanie dostaw broni jest mniej problematyczne, bo można ją zastąpić, niż wstrzymanie wsparcia w zakresie wywiadu oraz wsparcia technologicznego i cyfrowego – stwierdziła polityk.

Jak podkreśliła, "dotykamy konsekwencji cyfrowego podporządkowania się Europy Stanom Zjednoczonym".

