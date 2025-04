Gotowość do bicia piany

Wyniki porównać warto z rezultatami podobnego sondażu, sporządzonego przez IBRIS jesienią 2023. Półtora roku temu, do chęci ucieczki z wojującej Polski na terytorium innego państwa przyznawało się 11,9% badanych. Teraz jest to aż 18,5% procent, aż o połowę więcej. Na pytanie o chęć ochotniczego wstąpienia do armii, twierdząco odpowiedziało jedynie 10,7% – o połowę mniej niż w poprzednim badaniu (15,7%). Wygląda na to, że skłonność do służby wojskowej wśród Polaków, już wcześniej niewysoka, pogarsza się dynamicznie. Chętnych do walki ubywa w równie szybkim tempie, w jakim przybywa potencjalnych uciekinierów w dalekie kraje.