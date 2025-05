Znana polska firma została celowo zniszczona? Ardanowski ujawnia

Były minister rolnictwa i rozwoju wsi uważa, że zakłady Ursus, produkujące traktory zostały zniszczone celowo, aby firmy z Zachodu mogły łatwiej wejść na rynek w naszym regionie Europy. W rozmowie na antenie Radia Wnet Ardanowski stwierdził, że Ursus był "jedną z najlepszych fabryk traktorów" na kontynencie. Firma mogła przetrwać okres transformacji, gdyby "dodać trochę «dizajnu», trochę elektroniki i poprawić je w kierunku ergonomii".

Upadek Ursusa

Lider partii Wolność i Dobrobyt uważa, że w doprowadzenie do upadku Ursusa mogły być zamieszane służby specjalne.

– Potem, kiedy była jeszcze próba uratowania marki Ursus – bo przecież ta firma mogła sobie radzić, chciała produkować niewielkie ciągniki, na które jest zapotrzebowanie na świecie, np. w Afryce – zostało to dobite importem ciągników z Białorusi, na który ktoś wyraził zgodę. Sznurki raczej wskazują na to, że to służby specjalne palce w tym maczały – powiedział.

Ardanowski wskazał, że białoruskie ciągniki były sprowadzane do Polski głównie w latach 2016 – 2017. Kupiło je wielu polskich rolników, którzy nie dość, że pośrednio doprowadzili w ten sposób do upadku Ursusa, to jeszcze potem mieli poważne problemy ze sprzętem zza wschodniej granicy.

– Teraz jest dramat, ponieważ te ciągniki nie miały odpowiedniej homologacji Unii Europejskiej i teraz parę tysięcy ciągników każe się rolnikom wycofać z użytku. Czy ktoś poniósł za to odpowiedzialność? Ktoś może kiedyś to wyjaśni – powiedział.

Sąd ogłosił upadłość Ursusa w lipcu 2021 roku. Firma powstała w 1893 r. w Warszawie z inicjatywy inżynierów Ludwika Rossmana, Kazimierza Mateckiego i Emila Schönfelda oraz przedsiębiorców Stanisława Rostkowskiego, Aleksandra Radzikowskiego, Karola Strassburgera i Ludwika Fijałkowskiego.

W latach świetności w zakładzie zatrudniano 800 pracowników.

