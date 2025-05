A kim ty jesteś?

Ćwierkot II Chciałbym coś kąśliwego napisać o mieszkaniu Karola Nawrockiego i jaki to z niego gagatek, ale podobnie jak 99 proc. społeczeństwa nic z tego nie rozumiem oprócz faktu, że jest to podobno gruba afera i jak on tak mógł zrobić, chociaż nie wiem co. Stop.

Afera mianowicie polegać ma na tym, że mieszkanie Nawrocki wykazał, ale o nim nie powiedział, czyli ujawnił, ale zataił. Stop. Służby (ABW) o mieszkaniu Nawrockiego wiedziały i powiedzieć o nim nie mogły, bo to informacje niejawne, ale podzieliły się nimi z dziennikarzami prorządowymi i politykami rządowymi w szczegółach. Stop.

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.

Wolność słowa ma wartość – także giełdową!

Czas na inwestycję mija 31 maja – kup akcje już dziś.

Szczegóły: platforma.dminc.pl