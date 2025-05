Wałęsa straszy wojną domową. "Jeśli wygra Nawrocki lub Mentzen"

Lech Wałęsa znany jest z kontrowersyjnych opinii. Dość często wraca do tematu wojny domowej i wieszczy jej wybuch. Tym razem, jak przekonuje były prezydent, zamieszki zaczną się, jeżeli któryś z prawicowych kandydatów wygra wybory prezydenckie. Wałęsa powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że kraj znajduje się na skraju wojny domowej.

– Kandydaci na prezydenta z PiS i Konfederacji, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen, nie są w stanie wprowadzić skutecznych rozwiązań, co może prowadzić do izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Polska znów nie będzie miała żadnego przyjaciela za granicą, pozostanie izolowana – ocenił.

Były lider "Solidarności" twierdzi, że jeśli kandydat KO Rafał Trzaskowski przegra nadchodzące wybory prezydenckie, może dojść do niepokojów społecznych. Były prezydent przewidział, że "naród się wkurzy, wyjdzie na ulice". Następnie Lech Wałęsa stwierdził, że Trzaskowski jest fenomenalnym politykiem, podobnie jak premier Donald Tusk.

Fałszerstwa wyborcze? Lech Wałęsa apeluje do Rafała Trzaskowskiego

Niedawno Lech Wałęsa wyraził obawę, w trakcie głosowania może dojść do poważnych fałszerstw. Były prezydent opublikował w internecie wpis skierowany do do Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. "Przestrzegam przed możliwością sfałszowania wyniku wyborów prezydenckich w I i II turze ze względu na oprogramowanie PKW do zliczania głosu wykonane przez PIS w 2016 roku, do którego można łatwo się włamać, a także przez możliwość cybernetycznego ataku ze strony obcych służb" – napisał na Facebooku.

Były prezydent zaapelował do samodzielnego zliczania głosów. W tym celu zaleca zrobienie zdjęcia z wynikami w każdej Komisji Obwodowej. Wałęsa przypomniał, że wystosował podobny apel w 2023 roku. Jak stwierdził obecna koalicja wygrała wybory nie tylko dzięki dzięki rekordowej frekwencji, ale "przede wszystkim dzięki samodzielnemu zliczeniu wyników każdej Obwodowej Komisji Wyborczej, przez co uniemożliwiono sfałszowanie wyników wyborów".

