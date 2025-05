"To nie my". Trzaskowski z "ważną informacją” dla PiS-u

Podczas wiecu w Bydgoszczy Rafał Trzaskowski ponownie zaatakował swojego głównego konkurenta w wyborach prezydenckich. Kandydat KO nie szczędził również mocnych słów pod adresem polityków PiS.

– Ostatnie dni i tygodnie pokazały, że trzeba przypominać o tych wartościach naprawdę podstawowych. Że trzeba mówić również o uczciwości. Rzecz niesłychanie istotna, że Prezydent Rzeczpospolitej musi być uczciwy, musi być bezinteresowny. Mój główny konkurent, pan Karol Nawrocki mówi o tym, że śpi z Biblią pod poduszką. […] Cały PiS przez cały czas próbuje nas pouczać, mówić nam, jak żyć. Banda hipokrytów, którzy mówią o tym, a nie stosuje się nawet do najważniejszych przykazań. Siódme: nie kradnij – powiedział.

Trzaskowski uderza w PiS

Zdaniem Trzaskowskiego, w sprawie mieszkania Karola Nawrockiego politycy PiS "przestali nawet dyskutować z faktami" i w tej chwili mają jeden problem: "dlaczego to wyszło na jaw".

– A właśnie dzisiaj, jeżeli mówimy o wartościach, musimy przypominać o przyzwoitości i o przejrzystości. Przecież po to mamy taki system w Polsce, żeby życie, stan majątkowy każdego z polityków było prześwietlone, żeby każdy z was wiedział, na kogo będzie głosować. A oni dzisiaj mają problem z tym, że fakty wyszły na jaw i ciągle się głowią, jak to możliwe – mówił dalej kandydat KO.

Trzaskowski zakpił z polityków PiS i jego sympatyków, stwierdzając, że ma dla nich "ważną informację".

– Powiem powoli, żeby zrozumieli. To nie ja, to nie my wybraliśmy wam kandydata – stwierdził.

– Widziałem kilku zwolenników Mentzena tutaj gdzieś z nami na placu […] ja się rzadko z Mentzenem zgadzam, ale w jednej sprawie się zgadzam. Bo on sam powiedział, że to wina PiS-u, że oni po prostu nie mieli lepszego kandydata. Nie znaleźli. Nie znaleźli nikogo w 100 procentach uczciwego, bezinteresownego – dodał.

