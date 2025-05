Nie będzie spotkania z Obamą? Trzaskowski sugeruje brak czasu

W przyszłym tygodniu kandydat KO może się pojawić m.in. w Poznaniu. Według doniesień portalu money.pl nie jest wykluczone, że tam Rafał Trzaskowski spotka się z byłym prezydentem USA Barackiem Obamą, który będzie gościem konferencji nt. biznesu, startupów i nauki Impact.

– To strona amerykańska nawiązała z nami kontakt, dla nich też to istotna kwestia, by nie wygrał kandydat popierany przez Trumpa. Czy dojdzie do spotkania? To się jeszcze waży – wskazuje osoba z otoczenia Trzaskowskiego.

Trzaskowski nie ma czasu dla Obamy

Jak jednak wynika z sobotniej wypowiedzi Trzaskowskiego, spotkania z Obamą może nie być. Prezydent Warszawy jest bowiem zbyt zajęty, aby porozmawiać z amerykańskim politykiem.

– Ten ostatni tydzień jest tak doładowany i tak zajęty spotkaniami właściwie w całej Polsce, że będzie bardzo trudno takie spotkanie organizować. Dla mnie najważniejsze jest, żeby w tym ostatnim tygodniu wsłuchać się w wasze głosy i spotkać się jak najwięcej Polek i Polaków – powiedział wiceszef PO w trakcie live’a na YouTube.

Polityk mówił także o swoich szansach na wygraną w wyborach. Jak powiedział, sondaże się zmieniają, a w II turze "będzie się liczył każdy głos", ponieważ Polska jest bardzo podzielona. Trzaskowski zapewnił także, że jeśli nie wejdzie do kolejnej tury wyborów, to poprze kandydata z partii, która współtworzy rząd.

– Ja wielokrotnie deklarowałem, że w II turze, gdyby był kandydat demokratyczny i kandydat dzisiejszej opozycji, to ja zawsze wesprę kandydata demokratycznego. Mam nadzieję oczywiście, że to będę ja. Ja nie atakuję moich kontrkandydatów ze strony demokratycznej, wręcz przeciwnie, uważam, że z przyjaciółmi trzeba po prostu rozmawiać, trzeba się wsłuchiwać w ich głos, ja jestem gotów z nimi współpracować, traktować ich podmiotowo – powiedział.

