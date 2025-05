Polska regionalnym mocarstwem? Sikorski: To jest wykonalne zadanie

Niedawny rywal Rafała Trzaskowskiego w prawyborach partyjnych wziął udział w wiecu wyborczym kandydata KO w Bydgoszczy. Radosław Sikorski przekonywał, że tylko prezydent Warszawy jest gwarantem tego, że Polska będzie bezpieczna i będzie mogła się dalej rozwijać. Minister zaskoczył stwierdzeniem, że nasz kraj może być regionalną potęgą, o ile zostaną spełnione pewne warunki.

– Co jest najważniejsze na te 10 lat, na które być może wybieramy następnego prezydenta? Od czego zależy bezpieczeństwo Polski? Po pierwsze od tego, żeby Ukraina nie przegrała, po drugie, żeby Zachód się nie rozpadł i po trzecie, żeby do końca tej dekady Polska stała się regionalną potęgą. To jest wykonalne zadanie, ale żeby ono się zrealizowało, to potrzebujemy prezydenta, który po pierwsze będzie wiedział, jaka jest jego konstytucyjna rola – powiedział.

Sikorski uderza w polityków PiS

Szef MSZ przekonywał, że jeśli Polska ma "ugruntować swoje miejsce wśród 5 najważniejszych krajów Unii Europejskiej", to nie może mieć prezydenta, który uważa Brukselę za wroga i który "psychologicznie jeszcze do tej Unii Europejskiej w ogóle nie wszedł".

– Potrzebujemy prezydenta, który będzie odróżniał interes partyjny od interesu państwowego, który będzie odróżniał Unię Europejską od III Rzeszy czy od Związku Radzieckiego i prezydenta, który będzie odróżniał kawalerię od kawalerki – powiedział.

– Potrzebujemy prezydenta, który będzie współpracował z rządem, który będzie pomagał realizować skuteczną politykę zagraniczną naszego kraju. Takim prezydentem będzie Rafał Trzaskowski – dodał minister.

Sikorski skrytykował również obecnego prezydenta Andrzeja Dudę, zarzucając mu m.in. łamanie konstytucji czy brak wsparcia dla rządu w polityce zagranicznej.

– To, czego ja jako minister spraw zagranicznych w szczególności potrzebuję od prezydenta, to tego, żeby stanowił wartość dodaną w reprezentowaniu Polski za granicą. Żeby jak główni decydenci tego świata myśleli o Polsce, to żeby myśleli, że dobrze byłoby mieć polskiego prezydenta w jakimś gremium decyzyjnym, bo po pierwsze Polska jest ważna, a po drugie ten prezydent ma coś do powiedzenia – powiedział.

