Sikorski: PiS wydaje duże pieniądze w Waszyngtonie na krytykowanie rządu

O tym, że prezydent USA Donald Trump przyjął w Gabinecie Owalnym kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, poinformował w nocy z czwartku na piątek Biały Dom we wpisie zamieszczonym na platformie społecznościowej X. Nawrocki mówił później w Telewizji Republika, że Trump powiedział mu: "You will win" ("wygrasz"). Według niego administracja amerykańska jest bardzo dobrze zorientowana w tym, co dzieje się w Polsce. – W czasie rozmowy pojawił się wątek wyborów prezydenckich, nawiązanie do obecnego prezydenta Dudy, który jest przyjacielem prezydenta Trumpa, widać, że ta relacja jest ważna dla prezydenta Trumpa – relacjonował kandydat.

Sikorski umniejsza znaczenia spotkania

Co na temat spotkania uważa szef MSZ? Radosław Sikorski podchodzi do sprawy mocno sceptycznie. – To jest wsparcie raczej partyjne. Stany Zjednoczone w przeszłości raczej stroniły nawet od wizyt – w obie strony – zbyt blisko wyborów. Jest to nietypowe, jestem ciekaw, jak wyborcy to ocenią. To wygląda, jakby ktoś chciał uzyskać błogosławieństwo sojusznicze, a jednak to Polacy powinni wybrać nam prezydenta – podkreślił na antenie Polsat News.