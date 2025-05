Nawrocki prezydentem? Hołownia liczy się z takim wariantem

Kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do wizyty kandydata PiS w Białym Domu odniósł się podczas konferencji prasowej w Brzezinach marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Wiem, że Adam Bielan i całe towarzystwo intensywnie pracuje nad administracją amerykańską od dawna – przyznał lider Polski 2050. – Sztab Karola Nawrockiego jest sprawny i ja chcę w tym miejscu wyraźnie, jasno powiedzieć, będę to mówił przez najbliższe 12 dni: albo Hołownia w II turze, albo bardzo wysokie ryzyko, że za miesiąc Karol Nawrocki będzie prezydentem – dodał.

Hołownia: Albo ja w II turze, albo Nawrocki w Pałacu

Zdaniem marszałka Sejmu alternatywa w wyborach prezydenckich jest prosta.

– To sobie trzeba dzisiaj powiedzieć jasno i otwarcie, tak jak mówiliśmy półtora roku temu: albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u – stwierdził Hołownia.

– Tak dzisiaj widząc siłę niektórych kandydatów, ich waleczność, sprawność sztabów i widząc, co jest dobre i co złe dla Polski, trzeba sobie jasno powiedzieć: albo Hołownia w II turze, albo Nawrocki w Pałacu. To jest dzisiaj stawka, o którą gramy – podkreślił.

Jak Hołownia wypadł w najnowszym sondażu?

Według najnowszego sondażu faworytem w wyborach prezydenckich jest właśnie Rafał Trzaskowski.

Jak wynika z badania United Surveys, kandydat Koalicji Obywatelskiej z wyraźną przewagą wygrałby obie tury głosowania. Za nim uplasowali się Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Pozostali kandydaci mają już znacznie niższe poparcie.

Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 31,6 proc. respondentów. W porównaniu do badania przeprowadzonego przed tygodniem to mniej o 0,1 pkt proc. Karol Nawrocki może z kolei liczyć na 24,7 proc. głosów. To spadek o 2,9 pkt proc. Trzeci Sławomir Mentzen uzyskał 12,8 proc. wskazań, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z wynikiem 8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.) oraz Magdalena Biejat, na którą chce głosować 5,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.). Adrian Zandberg uzyskał 4,3 proc. głosów, Krzysztof Stanowski 2,5 proc., Grzegorz Braun 2 proc., a Marek Jakubiak – 1,5 proc. Pozostali kandydaci otrzymali łącznie 1 proc. wskazań.

