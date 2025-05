Sondaż prezydencki. Jest wyraźny faworyt

Jak wynika z badania United Surveys, kandydat Koalicji Obywatelskiej z wyraźną przewagą wygrałby obie tury głosowania. Za nim uplasowali się Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Pozostali kandydaci mają już znacznie niższe poparcie.

Kto wygra wybory prezydenckie?

Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 31,6 proc. respondentów. W porównaniu do badania przeprowadzonego przed tygodniem to mniej o 0,1 pkt proc. Karol Nawrocki może z kolei liczyć na 24,7 proc. głosów. To spadek o 2,9 pkt proc. Trzeci Sławomir Mentzen uzyskał 12,8 proc. wskazań, co oznacza wzrost o 1,5 pkt proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z wynikiem 8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.) oraz Magdalena Biejat, na którą chce głosować 5,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.).

Adrian Zandberg uzyskał 4,3 proc. głosów, Krzysztof Stanowski 2,5 proc., Grzegorz Braun 2 proc., a Marek Jakubiak – 1,5 proc. Pozostali kandydaci otrzymali łącznie 1 proc. wskazań. 6 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Ankietowany wskazali także, na kogo zagłosowaliby w drugiej turze. Na Rafała Trzaskowskiego chciałoby głosować 53,3 proc. badanych, a na Karola Nawrockiego – 39,5 proc. 7,2 proc. osób jest niezdecydowanych.

Trzaskowski zawiódł w debacie

Po debacie prezydenckiej zorganizowanej kilka dni temu przez "Super Express" pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu sondaż, pytając Polaków o ich ocenę wystąpień kandydatów. Wyniki wskazują, że Rafał Trzaskowski został uznany za największe rozczarowanie debaty. W badaniu zapytano respondentów, który z kandydatów najbardziej zawiódł ich oczekiwania podczas debaty. Najwięcej wskazań otrzymał Rafał Trzaskowski, którego wskazało 15,6 proc. badanych. Drugi wynik miał Grzegorz Braun – 13,7 proc.

Czytaj też:

Kto zostanie prezydentem? Oto, jak chcą głosować PolacyCzytaj też:

Najnowszy sondaż. Tak chcą głosować Polacy