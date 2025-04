Najnowszy sondaż. Tak chcą głosować Polacy

Sondaż OGB jest kolejnym badaniem pokazującym wzrost notowań PiS i spadek poparcia dla KO. Tym razem to partia Jarosława Kaczyńskiego znalazła się na pierwszym miejscu w zestawieniu, choć jej przewaga jest mikroskopijna – zaledwie 0,49 pkt. proc. Na trzecim miejscu umocniła się Konfederacja. Poważne problemy ma za to Trzecia Droga, która nie weszłaby do Sejmu. To kolejne badanie, w którym sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza znalazłby się poza parlamentem.

Sondaż: PiS przed KO

Na PiS chce w tej chwili głosować 33,8 proc. badanych, a na KO – 33,31 proc. Konfederacją może pochwalić się wynikiem 16,52 proc. Trzecia Droga zanotowała z kolei wynik 7,96 proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica, na którą oddanie głosu zadeklarowało 5,42 proc. respondentów. Partia Razem zanotowała wynik 2,89 proc.

twitter

Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła badanie w dniach 23-25 kwietnia 2025 r. metodą CATI na grupie 1000 osób.

Polacy źle oceniają rząd

Coraz gorsze wyniki Koalicji Obywatelskiej i pozostałych partii tworzących rząd w sondażach poparcia to min. efekt słabych ocen rządu Donalda Tuska.

Według sondażu CBSO negatywny stosunek do obecnego gabinetu wyraziło 40 proc. uczestników badania. Poparcie dla rządu zadeklarowało 34 proc. respondentów. Obojętność wyraziło 22 proc. badanych. Natomiast 4 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

W porównaniu z sondażem CBOS z ubiegłego miesiąca odsetek zwolenników obecnego gabinetu obniżył się o 2 pkt. proc. O tyle samo wzrósł odsetek jego przeciwników.

W sondażu zapytano również o ocenę wyników działalności rządu Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy. 37 proc. respondentów oceniło je dobrze (spadek o 1 pkt proc.), natomiast aż 50 proc. – źle (tyle samo, co przed miesiącem). 13 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt proc.).

Czytaj też:

"Fobia Trzaskowskiego". Nawrocki: Nie widzę, żeby planeta dzisiaj płonęłaCzytaj też:

Tusk i inni przywódcy odrzucili propozycję Zełenskiego