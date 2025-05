TVP wysłała sztabom zasady debaty. Ich główny postulat zignorowany

Poseł PiS Mateusz Kurzajewski ze sztabu Karola Nawrockiego przekazał w sobotę nowe informacje w kwestii debaty prezydenckiej TVP, TVN i Polsatu. TVP ma ustawowy obowiązek organizacji debaty przed wyborami.

Sztaby nie chcą Doroty Wysockiej-Schnepf

Przypomnijmy, że przed zaplanowaną na 12 maja debatą kandydatów na prezydenta organizowaną przez TVP, TVN i Polsat, pojawiła się poważna kontrowersja w zakresie wyboru prowadzącej. Otóż większość sztabów wyborczych wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec tego, by debatę współprowadziła Dorota Wysocka-Schnepf.

Próbę dyskusji reprezentantów sztabów wyborczych z przedstawicielami TVP nagrał swoim telefonem komórkowym m.in. Krzysztof Stanowski. Rozmowa zakończyła się po tym, jak sztaby dostały obietnicę, że TVP pochyli się nad ich skargą i prześle informację z ostateczną decyzją. Stanowski poinformował 7 maja, że słowa nie dotrzymano.

TVP nieugięte

Jak się ostatecznie okazało, TVP nie zmieniło zdania i Dorota Wysocka-Schnepf będzie współprowadzić debatę.

"Jutro w TVP w likwidacji będziemy oglądać kolejne wydarzenie zorganizowane na rzecz komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Bo debatą tego nazwać nie można" – ocenił polityk.

"Zasady tej neodebaty otrzymaliśmy przed chwilą – na nieco ponad 24h przed jej rozpoczęciem" – dodał.

"I teraz najważniejsze – mimo sprzeciwu 8 komitetów wyborczych, debatę dalej będzie prowadzić Dorota Schnepf-Wysocka. Ta sama, która ostatnio odgrywała happeningi podczas programu i zagłuszała naszego posła alarmem z telefonu" – przypomniał.

"To będzie hucpa i kabaret. Czy ktoś ma wątpliwości, że tak skrajnie zaangażowana osoba jak Schnepf-Wysocka przekaże swoje pytania do sztabu Trzaskowskiego? Ale my to i tak wygramy!" – zakończył swój wpis.

Stanowski: Jest twarzą propagandy

Dorota Wysocka-Schnepf to jedna głównych twarzy Telewizji Polskiej po tym, jak TVP przejęła Koalicja Obywatelska. Dziennikarka jest powszechnie krytykowana za skrajną stronniczość i nieprofesjonalizm.

Stanowski poświęcił temu tematowi jedno ze swoich nagrań na Kanale Zero. Przypomniał w nim kilka nieprzystających dziennikarce zachowań z poprzednich debat politycznych, np. próbę zagłuszenia jednego z uczestników alarmem z telefonu komórkowego, o której wspominał także Kurzajewski.

