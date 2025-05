"Nie tworzył pan pilotażu?" Nawrocki kontra Trzaskowski w sprawie masowej migracji

Dwie pierwsze rundy debaty TVP to pytania od prowadzących: Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP, Piotra Witwickiego z Polsat News i Radomira Wita z TVN. Po każdej rundzie pytania wzajemne, a na koniec swobodna wypowiedź każdego z nich.

W pierwszej rundzie pytań wzajemnych Karol Nawrocki pytał Rafała Trzaskowskiego o sprawę kamienicy na Marszałkowskiej 66 w Warszawie. Między kandydatami doszło do ostrej wymiany zdań.

W rundzie drugiej prezes IPN wywołał temat imigracji. Cytował Trzaskowskiego z 2015 roku mówiącego o złożeniu w Brukseli propozycji pilotażowego przyjęcia do Polski 2 tysięcy "uchodźców". – A więc widzimy, że popierał pan migrację, tworzył projekty pilotażowe, czy to się dzisiaj zmieniło? – pytał.

Trzaskowski: Żaden pakt migracyjny nie wejdzie w życie

– To wyście za swoich rządów szykowali centra dla imigrantów i świetnie pan o tym wie, natomiast ja w 2015 roku walczyłem o to, żeby zabezpieczyć granice. Walczyliśmy o to, żeby rozwiązywać problemy migrantów w krajach trzecich i wywalczyłem zapis, który jasno mówi, że nie będziemy przyjmowali żadnych migrantów, jeżeli pomożemy Ukrainie i to się właśnie stało – odpowiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski twierdził, że dzięki tym zapisom Polska zrobiła swoje – pomogła Ukrainie i "żaden pakt migracyjny nie wejdzie w życie". Dodał, że PiS nie zabezpieczył granicy i mówił o raporcie NIK o wizach. – Dlaczego głosowaliście przeciwko ustawie o uszczelnieniu naszej polityki wizowej? – zapytał.

Nawrocki: Pan zaleje Polskę nielegalnymi migrantami

– Czyli nie tworzył pan pilotażu dla 2 tysięcy uchodźców z Syrii? – zapytał Nawrocki, kiedy rozpoczął się jego czas na ripostę.

– Niech pan odpowie na moje pytanie – wtrącił kandydat KO.

– Teraz pan odpowiada na moje – odparł Nawrocki.

– Jest takie słowo perseweracja. Pan nie potrafi nic powiedzieć, nie wracając do PiS-u i nie mówiąc: wyście, wyście – mówił Nawrocki.

– No bo z panem rozmawiam. Pan jest z PiS-u, to rozmawiam z panem – odpowiedział Trzaskowski.

Nawrocki dokończył wypowiedź, twierdzeniem, że Trzaskowski "zaleje Polskę nielegalnymi migrantami".

