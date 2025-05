"Hungarofob". Szef MSZ Węgier uderza w Sikorskiego

Szijarto stwierdził w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że Sikorski jest "prowojennym politykiem", który zalicza się do grona "hungarofobów".

Zdaniem członka rządu Viktora Orbana, jego polski odpowiednik "nienawidzi Węgier".

Słowa Petera Szijarto są reakcją na czwartkowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, do którego doszło w Turcji. Radosław Sikorski, prezentując polskie stanowisko, zwrócił uwagę na potrzebę dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją.

Szijarto uderza w Sikorskiego

Właśnie do tych postulatów odniósł się w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Węgier.

– Dziś minister spraw zagranicznych Polski, jeden z najbardziej prowojennych polityków w Europie, "sorosistowski", nienawidzący Węgier, hungarofobiczny polityk, niczym papuga powtórzył na posiedzeniu Rady NATO wszystkie te oskarżenia, które w ostatnich dniach i tygodniach słyszeliśmy – powiedział Peter Szijjarto.

– Jasno dałem do zrozumienia, że mamy do czynienia z kampanią oczerniającą wymierzoną przeciwko Węgrom – dodał.

Szijarto odniósł się do sprawy również we wpisie na portalu X.

"Na dzisiejszym posiedzeniu NATO Radosław Sikorski – jeden z najbardziej prowojennych polityków – papugował tezy ukraińskiej kampanii oszczerstw przeciwko nam. Stanowczo odrzucam jego oskarżenia. Jest to skoordynowana próba zdyskredytowania i uciszenia nas w sprawie członkostwa Ukrainy w UE" – zaznaczył.

Dyplomata stwierdził, że na Ukrainie funkcjonuje "propaganda antywęgierska”, która – jego zdaniem – "stale się nasila". – Bruksela i Warszawa również chcą wzmocnić tę kampanię oszczerstw przeciwko Węgrom. Jasne jest, że wszystko to dzieje się teraz po to, by uniemożliwić Węgrom wyrażenie swojej opinii w sprawie Ukrainy w Europie – mówił Peter Szijarto.

– Nie pozwólmy, by w Brukseli, Warszawie czy Kijowie decydowano ponad głowami Węgrów o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej – podkreślił.

Sikorski odpowiada na zarzuty Szijarto

Radosław Sikorski odniósł się do zarzutów ze strony Petera Szijarto na portalu X.

Jak zaznaczył szef polskiego MSZ, trudno mu zrozumieć "wrogość Węgier wobec zaatakowanej Ukrainy".

"Potwierdzam, że na spotkaniu ministerialnym NATO w Turcji pytałem, czy to prawda, jak twierdzi Ukraina, że węgierski wywiad wojskowy prowadził rozpoznanie na Rusi Zakarpackiej. Obie strony powinny przedstawić dowody w tej sprawie" – napisał Sikorski.

