Węgry w ostatniej chwili odwołują rozmowy z Ukrainą. Konflikt się zaostrza

Strona węgierska odroczyła zaplanowane na 12 maja konsultacje z delegacją ukraińską na temat mniejszości narodowych, które miały być początkiem regularnych negocjacji – podał w niedzielę portal Europejska Prawda, powołując się na oświadczenie ministerstwa sprawiedliwości w Kijowie.

Według resortu wcześniej w Budapeszcie strony uzgodniły, że grupy ekspertów będą pracować nad rozpatrzeniem 11 zaleceń Węgier. Pierwsze rozmowy w tej sprawie miały ruszyć w poniedziałek w mieście Użhorod na zachodzie Ukrainy.

Odwołanie konsultacji w ostatniej chwili to efekt kolejnego zaostrzenia stosunków węgiersko-ukraińskich. Po tym, jak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ujawniła obecność agentów węgierskiego wywiadu wojskowego na Zakarpaciu, Węgry wydaliły z ambasady w Budapeszcie dwóch ukraińskich dyplomatów. Kijów odpowiedział symetrycznie, wyrzucając z kraju dwóch dyplomatów z Węgier.

Eskalacja konfliktu na linii Węgry-Ukraina. O co chodzi w sporze o Zakarpacie?

Spór między Węgrami a Ukrainą o Zakarpacie (obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy) dotyczy głównie statusu mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten region oraz polityki językowej Ukrainy. Mniejszość węgierska liczy ok. 120–150 tys. osób (ok. 12 proc. ludności regionu), głównie w rejonach przygranicznych.

Zakarpacie było przez wieki częścią Królestwa Węgier, a po I wojnie światowej trafiło do Czechosłowacji, potem na krótko znowu do Węgier (1939–1944), a po II wojnie światowej – do Związku Radzieckiego (jako część Ukraińskiej SRR). Po 1991 r. weszło w skład niepodległej Ukrainy.

Węgry wykorzystują spór o Zakarpacie jako kartę przetargową w NATO i UE, blokując zbliżenie Ukrainy do tych struktur. Jednocześnie Budapeszt utrzymuje, że nie ma roszczeń terytorialnych wobec Zakarpacia.

