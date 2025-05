Kijów wydala węgierskich dyplomatów. To pokłosie skandalu szpiegowskiego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w piątek (9 maja) o ujawnieniu działalności agentów węgierskiego wywiadu wojskowego na terenie obwodu zakarpackiego – regionu zamieszkanego przez liczną mniejszość węgierską.

Według SBU szpiedzy z Węgier mieli zbierać dane o stanie bezpieczeństwa militarnego w regionie, poszukiwać słabych punktów w obronie naziemnej i powietrznej, a także badać nastroje i reakcje miejscowej ludności w przypadku ewentualnej inwazji wojsk węgierskich. W piątek Węgry zdecydowały się na wydalenie dwóch ukraińskich dyplomatów, oskarżając ich o szpiegostwo. – Dziś wydaliliśmy dwóch szpiegów, którzy pracowali pod przykrywką dyplomatyczną w ambasadzie Ukrainy w Budapeszcie. Odpowiednia decyzja i notatka zostały przekazane ambasadorowi Ukrainy w Budapeszcie tutaj, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w ciągu ostatnich kilku minut – powiedział Szijjarto.

Szef węgierskiej dyplomacji w swoim wystąpieniu nie wspomniał o tym, że wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o pierwszym w historii wykryciu siatki agenturalnej węgierskiego wywiadu wojskowego szpiegującej na szkodę Kijowa.

W odpowiedzi na decyzję Budapesztu, szef ukraińskiego MSZ ogłosił decyzję o wydaleniu dwóch węgierskich dyplomatów. "Dwóch węgierskich dyplomatów musi opuścić nasz kraj w ciągu 48 godzin. Właśnie wezwaliśmy ambasadora Węgier do MSZ Ukrainy i wręczyliśmy mu stosowną notę. Działamy w odpowiedzi na działania Węgier, opierając się na zasadzie wzajemności i naszych interesach narodowych" – przekazał w serwisie X Andrij Sybiha.

O co chodzi w sporze o Zakarpacie?

Spór między Węgrami a Ukrainą o Zakarpacie (obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy) dotyczy głównie statusu mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten region oraz polityki językowej Ukrainy. Mniejszość węgierska liczy ok. 120–150 tys. osób (ok. 12 proc. ludności regionu), głównie w rejonach przygranicznych.

Zakarpacie było przez wieki częścią Królestwa Węgier, a po I wojnie światowej trafiło do Czechosłowacji, potem na krótko znowu do Węgier (1939–1944), a po II wojnie światowej – do Związku Radzieckiego (jako część Ukraińskiej SRR). Po 1991 r. weszło w skład niepodległej Ukrainy.

Węgry wykorzystują spór o Zakarpacie jako kartę przetargową w NATO i UE, blokując zbliżenie Ukrainy do tych struktur. Jednocześnie Budapeszt utrzymuje, że nie ma roszczeń terytorialnych wobec Zakarpacia.

Czytaj też:

"Rosja stanie przed ostatecznym wyborem". Trump stracił cierpliwość do PutinaCzytaj też:

Skandal szpiegowski na Ukrainie. Węgry reagują natychmiast