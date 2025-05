Zajączkowska-Hernik: Nie możemy pozwolić, żeby te s*******y miały pełnię władzy

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen zorganizował finałowy wiec w Krakowie. Na rynku Podgórskim wystąpili również inni liderzy ugrupowania. Krzysztof Bosak zwracał uwagę, że hasła Mentzena i Konfederacji zaczęły być używane w tegorocznej kampanii przez innych kandydatów, jak stwierdził – także tych z centrum polskiej sceny politycznej, a nawet z centrolewicy. – To jest nasz mały triumf. Ale popatrzcie, oni czują swoją słabość. Wiedzą, że nie są w stanie wygrać wyłącznie dzięki poparciu Polaków. Potrzebują wsparcia technologicznego zza granicy – wskazał wicemarszałek Sejmu.

– Jesteśmy i zawsze byliśmy gotowi do rywalizacji, ale na równych zasadach. Nie boimy się konkurencji, nie boimy się rywalizacji, chcemy wygrywać. (...) I właśnie dlatego chcemy Sławomira Mentzena w drugiej turze wyborów prezydenckich – oznajmił Bosak. – Prędzej czy później wygramy. Bo podczas tej kampanii czuliśmy, że Polacy są za nami – podkreślił

Zajączkowska-Hernik: Nie możemy na to pozwolić!

Emocji nie brakowało również w przemówieniu Ewy Zajączkowskiej-Hernik. – Za chwilę wybierzemy naszego prezydenta. Pamiętajcie, w życiu nie wybieramy trzech rzeczy: koloru oczu, rodziny i Trzaskowskiego na prezydenta. Afera z nielegalnym opłacaniem, wspieraniem swojej kampanii pokazuje, z jakimi kłamcami, oszustami, manipulatorami i sprzedawczykami mamy do czynienia. Kochani, nie możemy pozwolić na to, żeby te s*******y miały pełnię władzy w naszym kraju. Nie możemy na to pozwolić! – apelowała eurodeputowana Konfederacji.

– Dlatego idziemy 18 maja i głosujemy na alternatywę dla tego duopolu POPiS-u. Głosujemy na nową jakość w polskiej polityce. Głosujemy na Sławomira Mentzena. To będzie nowy prezydent naszego kraju – kontynuowała.

– Nasz kraj jest piękny, nasz naród jest cudowny. Jesteśmy pracowici. Jesteśmy cwani, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, zawsze potrafimy wykombinować dobre rozwiązanie. Jesteśmy inteligentni. Tylko ktoś cały czas trzyma nas za nogi, kiedy próbujemy wzlecieć. Ktoś cały czas rujnuje nasz potencjał, sprzedaje naszą suwerenność, niepodległość, niezależność. (...) Przychodzi moment, kiedy wreszcie możemy oddać głos na kogoś, kto ma szansę przełamać duopol POPiS-u, sprawić, że Polska będzie krajem normalnym – stwierdziła Zajączkowska-Hernik.

