Szefernaker: Wiele działań utrzymywaliśmy w tajemnicy

Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos kandydaci w wyborach prezydenckich zdobyli:

Rafał Trzaskowski – 31,1 proc.

Karol Nawrocki – 29,1 proc.

Sławomir Mentzen – 14,8 proc.

Grzegorz Braun – 6,3 proc.

Adrian Zandberg – 5,2 proc.

Szymon Hołownia – 4,9 proc.

Magdalena Biejat – 4,1 proc.

Joanna Senyszyn – 1,4 proc.

Krzysztof Stanowski – 1,3 proc.

Marek Jakubiak – 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz – 0,5 proc.

Maciej Maciak – 0,4 proc.

Marek Woch – 0,1 proc.

Z sondażu exit poll opublikowanego tuż po zamknięciu lokali wyborczych wynika, że Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał 30,8 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,1 proc. Obaj kandydaci przechodzą do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca.

Szefernaker: Zaczynamy piąty etap kampanii

Różnica między dwoma pierwszymi kandydatami jest mniejsza niż pokazywała większość sondaży. – Ta kampania ma to do siebie, że wiele różnych działań kampanijnych było i jest utrzymywanych w tajemnicy dla dobra tej kampanii. Cieszę się, że to zaprocentowało tak wyrównanym wynikiem w pierwszej turze wyborów prezydenckich – powiedział Interii szef sztabu kandydata PiS Paweł Szefernaker. – My naprawdę wierzyliśmy od początku, że można iść po zwycięstwo. Dzisiaj kończymy czwarty etap i zaczynamy piąty etap kampanii – dodał.

Według Szefernakera sprawa mieszkania Karola Nawrockiego była od początku "tematem zastępczym" i wyborcy nie dali się zwieść. – Druga strona szukała tematów zastępczych, próbowała swoją nieudolność i swoje problemy w tej kampanii, brak programu dla Polski przykryć tematami zastępczymi. Nie udało się. Polacy pokazali, że nie chcą tej władzy, a chcą Polski bezpiecznej, silnej, która się rozwija. Będziemy walczyć o głosy każdego w drugiej turze. Jutro od rana ruszamy dalej w trasę – mówi polityk PiS.

