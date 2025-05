Polacy zagłosują w II turze wyborów. Gociek, Gmyz: Mamy dwie wiadomości. Złą i dobrą

Najpierw zła: naczelni, wicenaczelni i różni cyngle mediów trzaskopodobnych nerwowo biegają i dzwonią, gdzie się da, żeby natychmiast dostać obiecane kompromaty na kandydata Karola Tadeusza. Są to ponoć kompromaty obyczajowe. A teraz dobra wiadomość: skoro tak biegają i nerwowo dzwonią, to znaczy, że kompromaty nie są jeszcze gotowe.

W ramach podsumowań kampanii niektórzy pytają nas, które hasło wyborze podobało nam się najbardziej. Otóż mamy nieoczywistego faworyta, ale nie jest to żadne z haseł oficjalnych. Najbardziej przypadło nam bowiem do gustu hasło dopisane w Warszawie do słupa wyborczego niejakiej Magdaleny Biejat. Brzmiało ono: „Piąte – nie zabijaj”. Jeszcze to o fałszywym świadectwie, znane skądinąd, nam się podoba, ale to nie hasło, to codzienność mediów tzw. głównego nurtu.