"Nawrocki nie ma nic do ukrycia". Polityk PiS o używce kandydata

W czasie piątkowej debaty w TVP Karol Nawrocki wykonał nietypowy gest, który stał się przedmiotem dyskusji w internecie. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość włożył coś do ust, zakrywając jednocześnie twarz drugą ręką. Zachowanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej uchwyciły kamery, które cały czas były skierowane na kandydatów. W sieci zawrzało od domysłów, a nawet teorii spiskowych.

Nawrocki, zapytany o sytuację przez reportera TVN24, twierdził, że wziął do ust gumę. Do sprawy odniósł się szef sztabu Nawrockiego. "Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" – napisał Paweł Szefernaker na platformie X.

Poseł PiS: Zapraszamy Trzaskowskiego na badania

Poseł PiS skomentował sprawę również podczas poniedziałkowej rozmowy na antenie Radia Plus.

– Karol Nawrocki nie ma nic do ukrycia. Wielokrotnie się już na ten temat wypowiadał i nie ma nic do ukrycia. Zapraszamy Rafała Trzaskowskiego na takie badania, także sztab Rafała Trzaskowskiego – powiedział Paweł Szefernaker.

– Widać, że panowie mają coś do ukrycia, skoro nie odpowiadają od parudziesięciu godzin – dodał.

Szefernaker: Nawrocki nigdy nie był członkiem PiS

Szef sztabu Karola Nawrockiego skomentował również dystansowanie się Karola Nawrockiego od polityki PiS. Takie wypowiedzi padły podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem na jego kanale na YouTube'ie.

– Od samego początku tej kampanii, Karol Nawrocki jako kandydat obywatelski, który nigdy nie był członkiem PiS, mówił, że są sprawy, w których się nie zgadza z PiS. I to jest jasne. Też nie zgadza się z wieloma sprawami w Konfederacji. Ma swoje zdanie – zaznaczył Paweł Szefernaker.

– Były punkty, które akurat były do zaakceptowania, to dlaczego miał się nie zgodzić? – zapytał, odnosząc się do deklaracji, jaką przedstawił Nawrockiemu Sławomir Mentzen.

"Trzaskowski nie radzi sobie w tej kampanii"

Gorzkie słowa padły pod adresem kandydata Koalicji Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego.

– Ja widzę, że jeżeli chodzi o kampanię Rafała Trzaskowskiego, to Rafał Trzaskowski nie radzi sobie w tej kampanii. Ta kampania tonie – powiedział Szefernaker.

– Coraz wyraźniej widać, że Tusk przejął kampanię Trzaskowskiego, bo sztabowcy, jak i sam Trzaskowski, nie radzą sobie w kampanii – stwierdził poseł PiS.

