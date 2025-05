Nawrocki proponuje Trzaskowskiemu zrobienie testów. "Opinia publiczna ma prawo wiedzieć"

W czasie piątkowej debaty prezydenckiej Karol Nawrocki wykonał nietypowy gest, który stał się przedmiotem dyskusji w internecie. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość włożył coś do ust, zakrywając jednocześnie twarz drugą ręką. Zachowanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej uchwyciły kamery, które cały czas były skierowane na kandydatów.

"Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" – napisał szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker na platformie X.

Nawrocki: Zapraszam Trzaskowskiego na testy

Do sprawy odniósł się sam Karol Nawrocki. – Skoro opinię publiczną tak bardzo to interesuje, to oczywiście ma prawo wiedzieć. Ja to nazywam gumą. Są to woreczki nikotynowe. Gdy słuchałem tego, co mówi Rafał Trzaskowski, jak powtarza o swoich sukcesach, jak powtarza: "ja, ja, ja, ja, PiS, PiS, PiS, PiS", to wziąłem woreczek nikotynowy – skomentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie radia RMF FM.

– Bardzo się cieszę, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej. Czytałem też komentarze, które dotykały tego tematu. Żeby wyjaśnić tę sytuację, chciałem zaprosić Rafała Trzaskowskiego i naszych najbliższych współpracowników – tam na Rafała Trzaskowskiego czekał pan Tomczyk, ze mną był pan Szefernaker, wypowiadał się też w sprawie pan Nitras... Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie, w związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach. Możemy zbadać – bo śledziłem tę dyskusję w mediach społecznościowych – czy są w naszych organizmach narkotyki – kontynuował.

– To jest dobra okazja, aby tym, którzy będą dokonywać wyboru 1 czerwca, pokazać z jednej strony, jaki jest stan zdrowia, a z drugiej jaka jest obecność substancji w naszych organizmach. Myślę, że to jest dobry moment. (...) Ja to przygotuję. Dzisiaj Paweł Szefernaker, szef mojego sztabu, odezwie się do pani Wioletty Paprockiej [szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego – przy. red.] w tej sprawie – mówił kandydat wspierany przez PiS.

– Nie jestem za legalizacją narkotyków, nie jestem tego zwolennikiem, nie będę w tym uczestniczył. Natomiast mam podejście wolnościowe, o czym mówiłem wielokrotnie w odniesieniu do różnych sektorów życia społecznego – podkreślił Nawrocki.

