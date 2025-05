Błaszczak: Zadaniem Trzaskowskiego będzie pełnienie funkcji żandarma

W Jasionce trwa konferencja CPAC (Conservative Political Action Conference). W wydarzeniu biorą udział m.in. czołowej partii opozycyjnej Związek Jedności Rumunów (AUR) George Simion, przewodniczący amerykańskiej unii konserwatywnej (ACU) Matthew Schlapp, a także czołowi politycy PiS: Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak czy Przemysław Czarnek. Zaplanowane jest także wystąpienie Karola Nawrockiego.

Kongres CPAC. Błaszczak o Trzaskowskim: Produkt globalistyczny

Mariusz Błaszczak przekonywał, że wybory prezydenckie, których rozstrzygnięcie zapadnie już 1 czerwca, będą najważniejsze w najnowszej historii Polski. W jego ocenie kandydat KO Rafał Trzaskowski zdecydowanie nie zalicza się do grona polityków konserwatywnych, a wręcz jest znacznie gorzej. Z kolei Karol Nawrocki, który pozostał z nim na placu boju w drugiej turze, jest w jego opinii człowiekiem wiernym tradycyjnym wartościom.

– W naszym kraju mamy do czynienia z zakamuflowanym, ale już coraz bardziej jawnym totalitaryzmem, gdyż atakowany jest Kościół w Polsce. Kościół rzymskokatolicki jest depozytariuszem tych wartości, wokół których zorganizowane jest nasze życie. A więc te wartości są zagrożone, trzeba ich bronić. Trzeba ich bronić nie tylko w Polsce, Europie, ale również na całym świecie. CPAC jest forum, na którym zbieramy siły – powiedział w trakcie swojego wystąpienia przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Polityk nawiązał do bieżącej sytuacji na polskiej scenie politycznej. – Z jednej strony mamy Karola Nawrockiego, człowieka z krwi i kości, konserwatystę, wiernego wartościom. A z drugiej strony mamy produkt globalistyczny. Mamy człowieka, którego zadaniem jest pełnienie funkcji swoistego żandarma, żeby tylko Polacy np. wdrożyli pakt migracyjny czy Zielony Ład – dodał.

"Siły globalistyczne są potężne"

Zdaniem prelegenta Polacy nie mogą się na te globalistyczne projektu zgodzić i muszą wybrać prezydenta, który powstrzyma m.in. pakt migracyjny. Błaszczak powiedział, że rząd PiS zrobił wiele dla bezpieczeństwa Polski, wskazując na budowę zapory na granicy z Białorusią oraz zawarcie kontraktów wojskowych z USA. Poseł ostrzegł, że establishmencie Unii Europejskiej pojawiają się głosy, że należy zerwać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Polityka Polski, przekonywał, musi iść w kierunku odwrotnym.

– My się na to nie godzimy. Właśnie o tym też będą te wybory, 1 czerwca. O tym zdecydujemy my wszyscy. Można by powiedzieć, że te siły globalistyczne są tak potężne, że nie można wygrać, ale to nieprawda. Można z nimi wygrać. W naszym hymnie jest wezwanie "Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy". W dzisiejszych czasach dał nam przykład Donald Trump, jak zwyciężać mamy. Idźmy więc do zwycięstwa – powiedział Błaszczak.

Czytaj też:

Simion na CPAC: Spróbują narzucić wam marionetkę jako prezydentaCzytaj też:

Sekretarz ds. bezpieczeństwa USA w Polsce. Interesowała ją ochrona granic