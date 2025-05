Meller wyjawił, na kogo zagłosuje. "Dziękuję za uwagę"

1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Sondaże są mocno wyrównane, a analitycy wskazują, że o zwycięstwie może zdecydować grupa 200-300 tys. wyborców.

Dziennikarz Marcin Meller ujawnił, przy nazwisku którego kandydata zakreśli w niedzielę krzyżyk. OŚWIADCZENIE SŁAWETNEGO SYMETRYSTY. Praktycznie wszyscy wiecie, na kogo zagłosujecie. Ale jest pewnie wśród Was parę osób, które mają dosyć wszystkiego i chcą zostać w domu. Och jak ja Was rozumiem! Ale zacytuję Wam mądrego lekarza z Singapuru, Paula Tambyaha. 'Głosowanie to nie małżeństwo, tylko transport publiczny. Nie czekasz na tego jedynego, który jest perfekcyjny. Wsiadasz do autobusu. A jeśli nie ma żadnego, który jedzie dokładnie do celu Twojej podróży, to nie zostajesz w domu nadąsany, tylko wsiadasz do tego, który dociera najbliżej tego miejsca, w którym chcesz być'" – napisał na swoim Instagramie.

"I dlatego zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego. Dziękuję za uwagę i podajcie dalej, może przekonam jeszcze ze trzy osoby" – przekazał Meller.

Meller zaskoczył. Miał wrócić do kanału Stanowskiego

Pod koniec stycznia dziennikarz Marcin Meller ogłosił zawieszenie swojego cotygodniowego programu w Kanale Zero. "W związku z kandydowaniem kolegi Stano na prezydenta, zawieszam Kolację Mellera na Kanale Zero do końca jego kampanii. Dzięki Krzysiek za super rok, do zobaczenia i niech się konkurencja trzęsie" – napisał na Instagramie.

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich Stanowski uzyskał 1,24 proc. głosów. W związku z zakończeniem udziału dziennikarza w wyborach, Meller ogłosił swoją decyzję. Okazuje się, że wbrew zapowiedziom nie wraca na Kanał Zero. "Pytacie, czy wracam do Kanału Zero, skoro Krzysztof Stanowski zakończył kampanię prezydencką. Powiem Wam to, co jemu: tak mi dobrze ten detoks od polityki zrobił, że nie chcę go przerywać. Dzięki jeszcze raz!" – ogłosił na Instagramie.

Marcin Meller, którzy w przeszłości przez wiele lat prowadził program z udziałem komentatorów i publicystów w TVN24 – "Drugie śniadanie mistrzów" – był związany z Kanałem Zero od jego startu w lutym 2024 roku. Prowadził cotygodniowy program publicystyczny: początkowo było to "Trzecie Śniadanie" emitowane w niedziele przed południem, a od października "Kolacja Mellera" w piątki wieczorem. Za każdym razem czworo gości dyskutuje o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych.

Czytaj też:

Wybór Rafała Trzaskowskiego to domknięcie systemuCzytaj też:

Zwycięstwo Trzaskowskiego nie opłaca się Konfederacji. Polemika z Markiem Migalskim