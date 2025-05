"Dawajcie już kibica do pałacu". Oburzenie po słowach Komorowskiego

Były prezydent był gościem Radia Zet. Prowadzący odczytał pytanie od słuchacz: – Słuchacz pyta z jakiej upolowanej zwierzyny, jako myśliwy, jest pan w swoim życiu najbardziej dumny? – Z dubleta do kaczorów – odparł Komorowski. – Dublet do kaczorów? A co to jest dublet do kaczorów? – dopytał Bogdan Rymanowski.

– Dwa się strzela. Raz za razem z dubeltówki. Bach i spadają dwa kaczory – wskazał gość. Pytany, czy kaczory "podnoszą się wysoko", powiedział: – Różnie. Wyżej, niżej, w prawo, w lewo. Ale to takie nieładne skojarzenia polityczne trochę dały o sobie znać

– Ale to jest faktem? To nie jest metafora żadna? – nie odpuszczał prowadzący.

– Sukcesów myśliwskich miałem sporo, nie będę się wypierał. Wręcz przeciwnie. Z tym, że ja nie jestem takim groźnym myśliwym, który idzie na ilość. Poluje się, polowanie to nie tylko strzelanie. W momencie oddania strzały kończy się w zasadzie przyjemność polowania. Bo poluje się dla przyrody, dla przygody, dla towarzystwa, dla jakiegoś wspólnego przeżycia – wyjaśnił Komorowski.

Oburzenie komentatorów

Wielu komentatorów nie wierzy jednak, że chodziło tylko o kwestię myślistwa. Były poseł Robert Winnicki wprost wskazuje na katastrofę smoleńską, w której zginęli Lech Kaczyński oraz Ryszard Kaczorowski. "Typ przejął pełnienie obowiązków prezydenta w następstwie katastrofy smoleńskiej. Dobra, dawajcie już tego kibica do pałacu, na pewno będzie więcej kultury, ogłady i empatii niż z takimi ludźmi" – ocenia Winnicki.

Poseł Razem Paulina Matysiak komentuje z kolei, że jest to "skandaliczna wypowiedź i nie do obrony na żadnym poziomie". "I mówi to były prezydent, który w swoich kampaniach dużo mówił o tym, że zgoda buduje" – podkreśliła. Dziennikarz Krzysztof Stanowski napisał: "A jaki dumny, że 'żart' wymyślił. Gościu, przecież ty zostałeś prezydentem, bo jeden Kaczor naprawdę zginął".

"Pan Bronisław jak zawsze z klasą. Pewnie 'dublet do kaczorów', z którego jest tak dumny i z uśmiechem na twarzy o tym mówi, to rok 2010. Jeden kaczor zginął w Smoleńsku, a drugi został pokonany w wyborach" – zauważa historyk prof. Stanisław Żerko.

