"Przewaga w granicach błędu". Jest nowy sondaż prezydencki

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Wyborcy zdecydują, czy Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki trafi do Pałacu Prezydenckiego na kolejnych 5 lat.

Pracownia IBRiS przeprowadziła sondaż na zlecenie Onetu. Zapytano respondentów, "na którego z kandydatów będzie Pan/Pani głosować w II turze wyborów?". Na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wskazało 47,7 proc. osób. Kandydat obywatelski wspierany PiS Karol Nawrocki cieszy się poparciem 46 proc.

Różnica między kandydatami wynosi jedynie 1,7 pkt proc. Tymczasem błąd statystyczny badania wynosi 3 pkt proc.

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 6,3 proc. ankietowanych.

Rekordowa frekwencja?

Sprawdzono także, ilu ankietowanych zapowiada udział w II turze głosowania. Zdecydowanie zamiar pójścia do wyborów wyraziło 71,1 proc. osób. Kolejne 5,4 proc. odpowiedziało "raczej tak". Łącznie to 76,5 proc.

"Oznacza to, że możliwy jest frekwencyjny rekord w historii polskich wyborów od 1989 r. W wyborach parlamentarnych 2023 r. zagłosowało 74,38 proc. uprawnionych. Zdecydowanie w wyborach nie weźmie udziału 14,9 proc. ankietowanych. Kolejne 6,4 proc. wybrało wariant "raczej nie". Łącznie to 21,2 proc." – czytamy.

Sondaż: Konfederacja mocno w górę. Mentzen dodał skrzydeł

Z nowego sondaży preferencji partyjnych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na głosy 33,4 proc. ankietowanych. To o 1,6 pkt proc. więcej niż w badaniu z 14 maja. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu z wynikiem 32,2 proc. To więcej o 1 pkt proc. niż dwa tygodnie wcześniej. Największy wzrostu notuje Konfederacja. "Partia po sukcesie wyborczym Sławomira Mentzena cieszy się poparciem 17,1 proc. uczestników sondażu. To wzrost aż o 5,9 pkt proc." – podano.

Do Sejmu nie dostałaby się Trzecia Droga, która cieszy się poparciem 6 proc. (-2 pkt proc.). Polski 2050 i PSL jako koalicyjny komitet wyborczy musi zdobyć 8 proc. Lewica znalazłaby się na granicy progu wyborczego dla partii z wynikiem 5 proc. (-2,5 pkt proc.).

Partia Razem ma poparcie 2,5 proc. (-1,1 pkt proc.). Grupa 0,9 proc. badanych wskazała na inne ugrupowania.

2,7 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania w kwestii preferencji politycznych. Wybrali oni odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

