Tylu Polaków zarejestrowało się na wybory za granicą. Padł rekord

Jak podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami Chrzanowska, "do głosowania za granicą w drugiej turze zgłosiła się rekordowa liczba wyborców".

– Po pierwszej turze wyborów prezydenckich została uruchomiona możliwość dopisywania się do spisu wyborców prowadzonych przez konsulów – zaznaczyła.

Pełnomocnik szefa MSZ ds. organizacji wyborów za granicą wskazała, że "zainteresowanie było ogromne". – Od 20 maja – w 9 dni – dopisało się 211 tysięcy wyborców – mówiła Justyna Chrzanowska.

Porównanie pierwszej i drugiej tury wyborów

Przedstawicielka ministra spraw zagranicznych ds. organizacji wyborów za granicą zauważyła, że na pierwszą turę wyborów prezydenckich zarejestrowało się ponad 509 tysięcy obywateli poza granicami Polski.

– W tym momencie mamy 695 886 potencjalnych wyborców za granicą, a do tej liczby dojdą też wyborcy, którzy pojawią się w dniu wyborów z zaświadczeniem o prawie do głosowania – podkreśliła Justyna Chrzanowska. Jak dodała, w pierwszej turze było to, aż 17 tysięcy osób.

– Jest to rekordowa liczba polskich obywateli, która za granicą zarejestrowała się na wybory – zaznaczyła.

Tak głosowali Polacy za granicą

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 19 maja br. wyniki wyborów ze 100 proc. obwodów za granicą. Wiadomo, który kandydat wygrał ze zdecydowana przewagą. Jak wynika z danych PKW, największe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy zdobył 36,82 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazł się natomiast kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który otrzymał 16,58 proc. Dopiero trzeci był natomiast popierany przez PiS Karol Nawrocki, którego zobaczymy – obok Rafała Trzaskowskiego – w drugiej turze. Na prezesa IPN zagłosowało 16,07 proc. wyborców za granicą.

Na czwartym miejscu znalazł się Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), który zdobył 11,07 proc. głosów, na piątym – Adrian Zandberg (Razem) z 6,47 proc. głosów, na szóstym – Magdalena Biejat (Lewica) z 6,11 proc., na siódmym – Szymon Hołownia (Trzecia Droga) z 3,43 proc., a na ósmym – Joanna Senyszyn z 1,25 proc.

Kolejni kandydaci uzyskali mniej niż 1 proc. głosów. Krzysztof Stanowski – 0,9 proc., Marek Jakubiak – 0,63 proc., Artur Bartoszewicz – 0,44 proc., Maciej Maciak – 0,2 proc., Marek Woch – 0,05 proc.

