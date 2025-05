"Wybór powinien być oczywisty". Mentzen odniósł się do wyborów

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich opublikował nagranie, w którym podsumował rozmowy przeprowadzone z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim. Sławomir Mentzen wyraził swoje zdanie na temat tego, na kogo 1 czerwca powinni oddać głos jego zwolennicy i wyborcy Konfederacji.

Mentzen: Doceniam podpisanie deklaracji

– Za nami dwie rozmowy z kandydatami, który weszli do drugiej tury, więc czas na podsumowanie obydwu rozmów, na moją ocenę kandydatów (...). Przyznaję, że na początku zakładałem, że nie zgodzi się żaden z kandydatów, ewentualnie zgodzi się Karol Nawrocki i to, że na rozmowę przyjechał Rafał Trzaskowski, mnie zaskoczyło. On wcześniej unikał debat – rozpoczął Mentzen.

Pierwszy pojawił się Nawrocki. Rozmowa była wyjątkowo niekonfrontacyjna. Przyjął taktykę, żeby spróbować pokazać odbiorcom, widzom, że ma poglądy bardzo zbliżone do moich. Którego tematu bym nie zaczął, to było widać, że Karol Nawrocki się ze mną zgadza. Zdążył się odciąć od całej polityki PiS-u. Zielony Ład – błąd. Piątka dla zwierząt – błąd – zauważył. Sławomir Mentzen wskazał, że kandydat wspierany przez PiS zgodził się ostatecznie z ośmioma punktami deklaracji przygotowanej przez polityka Konfederacji.

– Jeżeli ktoś zgadza się z tymi ośmioma punktami (tzw. deklaracji toruńskiej – red.) to wybór powinien być oczywisty. Mamy kandydata, który swoim podpisem zaświadczył, że będzie się do nich stosował. Uważam, że powinno się ten gest docenić – powiedział. Jednocześnie Mentzen wytknął Nawrockiemu braki w wiedzy o gospodarce i ekonomii oraz to, że w pytaniach dot. m.in. stóp procentowych "motał się". – Facet ocierał się o świat przestępczy w młodości, wyszedł z tego i ma szanse wygrać wybory prezydenckie! To jest świetna, filmowa historia w stylu amerykańskim – zauważył poseł dodając, że ma przeświadczenie, iż w kilku kwestiach dot. przeszłości, Karol Nawrocki nie mówi prawdy.

– Bardzo duży plus za podpisanie deklaracji. Minus za brak odwagi zmierzenia się z przeszłością – podsumował.

Deklaracja zawierała osiem punktów:

1. Zobowiązuję się do niepodnoszenia i nienakładania nowych podatków

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją

4. Nie wyślę polskich żołnierzy do Ukrainy

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7. Nie zgodzę się na przekazywanie żadnych kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta

Rozmowa z Trzaskowskim. "Chciał was zdemobilizować"

– Rozmowa z Trzaskowskim była zupełnie inna. On i jego sztab przyjęli zupełnie inną taktykę. (...) Trzaskowski chciał pokazać, że z wieloma sprawami się nie zgadza, że ma swoje poglądy i chce ich bronić. Trzaskowski chciał zdemobilizować was do głosowania na Nawrockiego – zauważył Sławomir Mentzen.

Polityk Konfederacji wytknął kandydatowi KO, że choć zadeklarował, że nie będzie podnosił podatków, to sam robi to w Warszawie. – W temacie euro mówił, że tak, kierunkowo, w tym momencie euro być nie powinno. Tylko pamiętam wypowiedzi z jesieni 2024 r. gdy mówił, że euro daje nam bezpieczeństwo. Cały czas zasłaniał się tym, że "w tym momencie nie przyjmiemy euro" – wskazał.

Menten podkreślił, że diamtralnie nie zgodzili się w kwestii tzw. ustawy kagańcowej, którą zawetował prezydent Andrzej Duda.