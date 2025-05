Braun wskazał, na kogo zagłosuje

W pierwszej turze głosowania 18 maja europoseł Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce z poparciem ok. 1,3 mln osób (6,34 proc.). W czwartek zapowiedział, którego kandydata poprze w niedzielę.

– Za kilkadziesiąt godzin oddam głos na Nawrockiego. Pójdę do obwodowej komisji wyborczej. Oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Nawrocki – zapowiedział prezes Konfederacji Korony Polskiej w wywiadzie dla Dawida Mysiora na portalu YouTube.

Jak powiedział, to "kluczowa informacja, która nie zmieni wiele albo zgoła niczego nie zmieni w planach większości jego wyborców". – Ponieważ oni w większości nie potrzebowali żadnych moich rekomendacji – dodał Braun.

Braun apeluje do Nawrockiego. "Piekło ryknie, ale..."

Sztab Karola Nawrockiego – w przeciwieństwie do ekipy Rafała Trzaskowskiego – przesłał odpowiedzi na pytania zadane przez Grzegorza Brauna po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Podczas konferencji prasowej w przedmiocie drugiej tury transmitowanej na kanale YouTube Konfederacji Korony Polskiej Braun przyznał, że może nawet lepiej się stało, że Trzaskowski nie ustosunkował się do jego postulatów, bowiem odpowiedzi kandydata KO musiały by być niezwykle pokrętne.

Braun powiedział, że uważa Trzaskowskiego za kandydata "zjednoczonego lewactwa" – Zielony, tęczowy, kandydat eurofederastów i dewiantów, kandydat obozu jawnej zdrady narodowej – powiedział polityk.

Słów krytyki nie szczędził również obozowi politycznemu, który wysunął kandydaturę Nawrockiego – niebędącego jednak członkiem partii. – Zbyt dobrze pamiętamy z autopsji rządy Zjednoczonej łże-Prawicy. Pamiętamy terror covidowy, pamiętamy niszczenie dosłownie nie tylko w przenośni ludzkiego życia, zdrowia, a także majętności Polaków, bo to nie tylko zgony nadmiarowe, ale także biznesy likwidowane, firmy, działalności gospodarcze zamykane setkami tysięcy. Hekatomba. Hekatomba polskości we wszystkich wymiarach pod pretekstem walki z mniemaną pandemią – przypomniał Braun.

Lider Konfederacji Korony Polskiej przypomniał o represjach stosowanych wobec tych, którzy nie godzili się na politykę obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów wprowadzanych pod pretekstem covidowym.

