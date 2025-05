Kliczko przedstawił swoje stanowisko w obszernym komentarzu dla dziennika "The Times".

Kliczko krytykuje Zełenskiego

Wskazał, że na początku rosyjskiej inwazji Zełenski powołał w Kijowie administrację wojskową, której działania pokrywały się z kompetencjami władz miejskich. Administracja rozpoczęła działania na podstawie krajowych przepisów o stanie wojennym. Jak informowała "Ukraińska Prawda" w lutym Narodowe Biuro Antykorupcyjne "odkryło powszechną korupcję w otoczeniu Kliczki, co doprowadziło do aresztowania siedmiu jego podwładnych". Kliczko tłumaczy natomiast, że praca rady miejskiej została zakłócona przez "naloty, przesłuchania i groźby sfabrykowanych spraw karnych". Działania te uniemożliwiły radzie osiągnięcie kworum potrzebnego do pozdejmowania decyzji.

W wersji przedstawionej przez mera ukraińskiej stolicy działania służb stanowiły "czystkę zasad i instytucji demokratycznych pod przykrywką wojny". "Powiedziałem kiedyś, że w naszym kraju czuć autorytaryzm. Teraz nim śmierdzi" – nie kryje Kliczko. Jak dodaje, Zełenski dąży do scentralizowania władzy w samorządach, co jego zdaniem podważa zasady demokratyczne. Kliczko twierdzi, że Zełenski odbiera lokalnym włodarzom uprawnienia za pomocą administracji wojskowej.

Trudne negocjacje

Na razie rozmowy pokojowe nie idą dobrze. Rosja zaproponowała przeprowadzenie drugiej rundy negocjacji z Ukrainą w Stambule 2 czerwca – poinformował rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Ławrow przekazał, że strona rosyjska opracowała memorandum "przedstawiające stanowisko Rosji w sprawie wszystkich aspektów rzetelnego zajęcia się przyczynami źródłowymi" trwającego konfliktu.

Szef MSZ Rosji stwierdził, że delegacja rosyjska pod przewodnictwem Władimira Miedinskiego jest gotowa przedstawić ten dokument stronie ukraińskiej podczas drugiej rundy negocjacji w Stambule 2 czerwca.

16 maja w Stambule odbyły się bezpośrednie rozmowy między delegacjami rosyjską i ukraińską po raz pierwszy od ponad trzech lat.

