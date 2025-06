Afera wokół Muska. Trump: Myślałem, że jest fantastyczny

"New York Times" donosi, że Elon Musk przyjmował substancje psychoaktywne. "Kiedy Elon Musk stał się jednym z najbliższych sojuszników Donalda J. Trumpa w zeszłym roku (...) przekazując około 275 milionów dolarów, aby pomóc mu wygrać prezydenturę, zażywał również substancje psychoaktywne znacznie intensywniej, niż wcześniej sądzono" – przekonuje gazeta, powołując się na źródła z otoczenia miliardera. "NYT" twierdzi, że Musk miał stosować ketaminy, ecstasy, grzybów halucogennych oraz leków przypominających Adderall.

Do tych doniesień odniósł się prezydent Donald Trump. – Nie wiedziałem. Uważam, że jest fantastyczny – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Trump, pytany o doniesienia "NYT" na temat Muska. Dodał, że nie "niepokoi go nic, co dotyczy Elona Muska". Prezydent podkreślił, że Elon Musk "wykonał fantastyczną robotę" jako szef Departamentu do Spraw Efektywności Rządu (DODGE).

Elon Musk opuszcza Trumpa

Pod koniec maja Elon Musk ogłosił zakończenie swojej pracy w administracji Donalda Trumpa. Celem utworzonego specjalnie dla Muska Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE) było ograniczenie wydatków federalnych i poprawa funkcjonowania amerykańskiej biurokracji. Musk zapowiadał oszczędności sięgające nawet 2 bilionów dolarów. Jak twierdził w jednym z wywiadów, "rachunek może być albo wielki, albo piękny".

Ostatecznie udało się zaoszczędzić około 150 miliardów dolarów, co mogło być uznane za częściowy sukces, ale z pewnością nie spełniło początkowych oczekiwań Muska.

Musk ogłosił swoją rezygnację dzień po tym, jak publicznie skrytykował nową ustawę budżetową forsowaną przez administrację Trumpa. W jego ocenie ustawa jest "pozbawiona sensu", a proponowane zmiany jedynie pogłębią problem nieefektywności wydatków publicznych.

